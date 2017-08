Gallipoli, assessore Piccinno contro “caos mediatico” e “processione di commenti negativi”

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – “Basta caos mediatico”.

In estrema sintesi è questo il messaggio dell’assessore al Turismo della città di Gallipoli Emanuele Piccinno.

“La nostra è innegabilmente una storia di successo e, come sappiamo tutti, in Italia si perdona tutto tranne questo”, esordisce nella sua nota. “Probabilmente sarà per questo motivo che, negli anni, sono state pubblicate tante clamorose notizie false sulla nostra bellissima località e, a riconferma di quanto dico, immagino che qualcuno ricordi bene lo stupro inesistente del 2013. Non solo mai accaduto, ma non fu mai sporta alcuna denuncia relativa ad un’ipotesi di reato di questo genere”.

“Passiamo oltre ai tragici fatti accaduti a Santa Cesarea Terme, distante più di 50 km da Gallipoli; veniamo ai giorni d’oggi e guardiamo ai fatti; si è parlato di coma etilici a Gallipoli, ma avvenivano di fatto in altre località. Si parla di abusi, casi eclatanti ed inenarrabili ma nello specifico non si sa mai nulla, non ci sono notizie ufficiali, non ci sono riscontri pratici con la realtà. Ma ci affidiamo al ‘si dice’ e ci abbandoniamo al caos mediatico che fa pensare che tutti gli affitti siano relativi ai balconi e a case pollaio”, sottolinea.

“Basti pensare che nei siti di prenotazioni online le strutture recensite – da clienti veri- hanno voti altissimi, con una media più alta rispetto alle altre località salentine. Se prendiamo il sito di prenotazioni online Booking, su Gallipoli, troviamo quasi 70 strutture con un voto (reale) maggiore di 9, quando in altre località il massimo è un 8.8. Questo che vuol dire? La situazione sta sfuggendo di mano a chi, per passaparola o sentito dire, si accoda alla processione dei commenti negativi a danno della stessa città”.

Secondo Piccinno, rispetto agli altri anni, “la situazione sicuramente non è peggiorata, forse alcuni hanno dimenticato quanto tempo si impiegava a percorrere la litoranea per raggiungere i lidi. Ora la situazione è snella, grazie ai parcheggi funzionanti nella zona. Ma qui subentra un doppio male: la piazza virtuale usata impropriamente e la memoria corta”.

I toni della nota richiamano quelli della lettera del 7 agosto in cui il sindaco Stefano Minerva ha sottolineato l’incredibile boom avuto dalla perla dello Ionio negli ultimi dieci anni e le conseguenze di tale esplosione.

“Si incrementano le presenze a discapito di tutte le altre mete turistiche che scatenano l’inferno sperando di danneggiare l’immagine di una città che batte tutti i record di presenze. Ciò che però dispiace è vedere come certe testate ed alcuni giornalisti si prestino al gioco“, ha dichiarato in un passaggio, auspicando che “non si facciano solo pezzi negativi anche quando super forzati (narcotraffico, affitto balconi ecc..) ma che si apra un ragionamento più ampio e serio”.

Minerva ha parlato poi delle iniziative intraprese sul versante della sicurezza. “Due anni fa, grazie al dott. Aprea, è stato siglato il ‘Patto per la Sicurezza‘ che ha permesso alla città di fare notevoli passi in avanti. Sia lo scorso anno che in quello in corso, ci sono stati più controlli. Infatti, se ci sono più arresti per droga non è solo perché aumenta lo spaccio, ma è perché vi è più controllo del territorio. Punto secondo: qualche anno fa a Gallipoli la musica era una costante in tutte le ore e in qualsiasi punto della città. Dall’ anno scorso vi è l’ordinanza che pone limiti e vincoli orari ai bar così come alle spiagge, concedendo solo sette serate in deroga nel mese di agosto. Punto terzo: le ordinanze. Ecco, se quest’ anno vengono stanate centinaia di persone nelle case pollaio, se ci sono più multe per i vaganti senza dimora, non è solo perché aumenta il livello dei furbetti ma perché le ordinanze fatte aiutano Polizia Municipale, Guardia di Finanza e Forze dell’ Ordine a scovare i furbi e punirli”.

In sostanza, ha concluso Minerva, “noi giovani abbiamo ereditato una situazione che mette in luce tutte le falle di un sistema consegnatoci da una vecchia classe dirigente e tocca proprio a noi giovani invertire ora la rotta. Dateci il tempo perché i risultati arriveranno. Ecco, insomma, Gallipoli per molti è una realtà da attaccare perché fa paura a tutte le altre mete turistiche. Per noi è, invece, oltre alla città più bella del mondo, la più grande sfida positiva che una classe politica, commerciale, imprenditoriale, intellettuale possa cogliere”.