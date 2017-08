Salento Buskers Festival 2017: “Urlate, Saltate, Menate Gazzarra” (G. Carducci)

Share 0 Share 0 Share 0

BORGAGNE/MONTERONI/GEMINI (Lecce) – Ed è nuovamente con questo motto che le Associazioni Socio-Culturali e Artistiche “SALENTO BUSKERS” e “GESSETTI&STRACCETTI” annunciano l’undicesima edizione del “SALENTO BUSKERS FESTIVAL – Festival Itinerante delle Arti di Strada”.

“BUSKERS” è il termine internazionale che rimanda ai musicisti di strada, ma il Salento Buskers Festival ne ha ampliato l’accezione per comprendervi saltimbanchi, guitti, funamboli e giocolieri: sono loro infatti i veri protagonisti di questo evento caratterizzato anche quest’anno da uno svolgimento itinerante che conferisce all’iniziativa ulteriore originalità. Infatti anche quest’anno, la nostra POETICA CAROVANA con il suo NOMADE RALLEGRAR toccherà diversi punti del Salento.

Si comincerà il 17 AGOSTO a BORGAGNE (LE); poi il 18 AGOSTO a MONTERONI; per chiudere il 20 AGOSTO a GEMINI di UGENTO (LE).

Con il patrocinio e il contributo dei Comuni di Ugento, di Borgagne e di Monteroni.

Numerosi anche quest’anno gli Artisti Nazionali ed Internazionali ospiti:

PETER WEYEL – Provocante spettacolo comico con interventi di abilità circense; COMPAGNIA NANDO E MAILA in “SCONCERTO D’AMORE – LE ACROBAZIE MUSICALI DI UNA COPPIA IN DIS-ACCORDO” di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, coprodotto da Mirabilia Festival (Piemonte) e con adattamento internazionale a cura di Adrian Schvarzstein (un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore); Giovanni Risola in OTTO PANZER di e con Giovanni Risola (clownerie e teatro di strada); Los Filonautas in NAUFRAGHI PER SCELTA di e con Soledad Prieto e Valentin (spettacolo su filo teso); Piccolo CIRCOKNOS (scuola di circo per bambini) di e con Chiara De Pascalis e Francesco Baffa (evoluzioni aeree, equilibrismo ed acrobatica); COMPAGNIA TESSUTO CORPOREO / ALBERTO CACOPARDI in “GINKO”di e con Alberto Cacopardi (danza contemporanea, danza Butoh, fuoco, maschere e teatro di movimento); SILVIA SCANTABURLO in “ROCK THE BOAT”, spettacolo di teatro – circo di strada con evoluzioni su corda molle; COMPAGNIA SQUASCIO’ in “JUST MARRIED” di e con Serena Vergari e Paolo Gargiulo (spettacolo comico senza parole); PRINCIPIO ATTIVO TEATRO in “STORIA DI UN UOMO E DELLA SUA OMBRA” (MANNAGGIA ‘A MORT) Spettacolo senza parole e con musica dal vivo – con Dario Cadei, Giuseppe Semeraro, Leone Marco Bartolo; FRANCESCO VITIELLO in “POP CORN” di e con Francesco Vitiello (un bimbo un po’ monello che fa i dispetti); LUCA PASTORE in “JACK GAMBINO GIUSTIZIERE DI STRADA” di e con Luca Pastore (spettacolo itinerante tra i tabù della gente); TEATRO SPETTINATO in “LU SCAZZAMUREDDO SCOMBINA TUTTO” di e con Tina Aretano (Spettacolo dei burattini); TRAMPUGLIA in “Traballante Teatro” di e con Dario Cadei (humor e trampoli); LILLO BIRILLO in “MAGIC COMIC SHOW” di e con Danilo Rizzo (tra giocoleria, comicità/cabaret e magia); TONY BELLISSIMO in “DOPO LA GRANDE BELLEZZA …… IL GRANDE BELLISSIMO” di e con Giuseppe Semeraro (tra circo, humor e disequilibri); MIKI&FEDE, ballon art e face painting.

Le tappe del 17 e 20 agosto si concluderanno con GIRO DI BANDA del Maestro CESARE DELL’ANNA con LA BANDA e i suoi innumerevoli ospiti; mentre il 18 di musicale avrà la MAISTO STREET BAND in itinere e special music animal beat con Lulù e Marlene, di e con Mileti Cristina e Randazzo Francesca.

Non mancheranno come di consueto gli Artisti OFF che si aggregheranno alla poetica carovana “all’ultimo minuto”, i Mercatini di Bancarelle Artistico-Artigianali e tante altre sorprese!!!

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21 e l’ingresso all’evento è completamente gratuito.