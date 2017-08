Mignone e Nuzzaci replicano a Guido: “Uffici hanno partecipato al bando e non c’è alcuna scadenza”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Non solo gli uffici hanno partecipato al bando ma non c’è nello stesso alcuna scadenza”, così l’assessore Carlo Mignone ribatte al consigliere ed ex assessore Andrea Guido che ieri aveva accusato l’amministrazione di aver “dimenticato” di fare domanda per accedere alle risorse destinate alla rimozione dei rifiuti dalle strade.

“Penso che si sia superato il segno da parte del consigliere Guido. Accusa il Sindaco e l’assessore di avere perso un finanziamento ma così palesemente non è. Gli organi di stampa saranno informati della ignoranza in materia di questo signore”, ribatte l’attuale esponente della Giunta Salvemini.

“Adesso capisco perché la città è ridotta in questo modo. E non finisce qui perché evidentemente qualcuno non ha ancora capito di avere perso le elezioni e che la città ha già giudicato”, la sua conclusione.

Risponde anche il vicepresidente del Consiglio Comunale Marco Nuzzaci: “Che l’amministrazione guidata dal sindaco Salvemini non abbia inviato alla Regione Puglia la richiesta di adesione al contributo economico è una falsità. Per fare opposizione bisogna dire la verità, senza deformarla a proprio piacimento, ma gli ex governatori di Lecce questo devono ancora impararlo”.

“Il bando in questione – spiega ancora – non ha scadenze, è ad esaurimento fondi: un milione di euro complessivi per massimo 25mila euro di finanziamento per Comune. Non era un vero e proprio bando, peraltro, tanto che non c’è stata selezione né avvisi (impossibile da trovare sul burp), semplicemente uno stanziamento ad esaurimento budget”.

“Abbiamo provveduto – precisa – a inviare tutta la documentazione nella giornata odierna (il 16 agosto per chi legge, ndr), fermo restando che la Regione sta provvedendo a stanziare ulteriori somme vista l’esiguità di quelle messe a disposizione nei giorni scorsi. Guido – è l’esortazione di Nuzzaci – farebbe bene a cambiare musica, perché questa ha già stancato. E soprattutto farebbe bene a dire la verità. Apprezzo il garbo e la competenza dell’assessore Carlo Mignone che, lungi dal cadere in inutili polemiche, resta fermo sul considerare prioritario dare risposte concrete alla città con i fatti e non con le parole. Le differenze, i leccesi, le hanno già notate”.