L’oroscopo di oggi giovedì 17 agosto 2017

ARIETE – Non fare il passo più lungo della gamba e soprattutto pensa a quello che potrebbe servirti domani. Situazione economica invidiabile di questi tempi, grande solidità e serenità e la voglia irrefrenabile di fare un acquisto azzardato.

TORO – Non farti rovinare la giornata da chi non vale un minuto del tuo tempo. Qualche delusione oggi non mancherà, qualcuno ti tirerà un colpo basso, forse proprio chi non ti aspetti. Mantieni la calma e non ascoltare Marte che ti vuole spesso belligerante.

GEMELLI – La ruota non gira, settimana da archiviare quanto prima per te. Ti sei forse svegliato sperando fosse già sabato, forse per dormire ancora un po’ o forse solo per fare tutto con i tuoi tempi e magari svegliarti con qualche pensiero in meno. Nervosismo diffuso.

CANCRO – Hai come la sensazione di correre dietro a mille cose ma di non essere tu a scegliere fino in fondo cosa fare. Una doccia fredda per combattere il caldo e ritrovare la concentrazione e la lucidità che ti serve.

LEONE – Notiziona. Forse dovrai cambiare città, forse dovrai stravolgere alcuni aspetti della tua vita personale e familiare, e anche le ferie, ma nella tua stazione si è fermato un treno su cui non puoi non salire.

VERGINE – Una sorpresa vera e propria. Inaspettatamente qualcuno farà qualcosa per te che non ti aspetti, qualcosa che è sinonimo di stima e grande affetto e considerazione. Ti senti amato.

BILANCIA – Tentato da qualcuno che ti gira intorno da tempo e che sai non ti direbbe mai di no, oggi potresti cadere in tentazione. A te la scelta, pensa però che ogni scelta porta con sè delle conseguenze.

SCORPIONE – Mettere i puntini sulle ‘i’ talvolta è necessario. Forse oggi è arrivato il momento di ponderare bene la situazione, di fare le giuste considerazioni e di imporre con decisione le tue scelte e i tuoi dictat.

SAGITTARIO – Certo oggi un po’ tutto risentirà di una sorta di malessere generale. Oggi non hai voglia di fare molto, sei spento e scostante, forse solo non hai bevuto abbastanza caffè o forse ti sei svegliato con il piede sbagliato o forse non sei in forma fisica o forse il caldo ti piega. Non la ricorderai come la tua giornata migliore.

CAPRICORNO – Qualsiasi cosa accada ricorda che anche questa giornata prima o poi finirà. Oggi hai più di un nemico da combattere: ti sembrerà di essere sempre in ritardo, il lavoro sarà problematico più che mai e il ricordo di una persona ormai lontana non ti farà gioire e ti vestirà il cuore di malinconia.

ACQUARIO – E quando meno te lo aspetti, semplicemente, tutto cambia. La telefonata che non credi arriverà mai o forse l’occasione che aspettavi da tanto, e allora, tutto diventa possibile. Sei pronto a rimetterti in gioco?

PESCI – Un piccolo sgarbo ricevuto, sentire cose che non ti sono piaciute, forse hai ricevuto uno sgambetto da chi reputavi amico fraterno: saprai essere più forte? saprai far valere i tuoi diritti? Tira fuori le unghie, è ora di farlo.