Servizio coordinato di ferragosto, i  carabinieri arrestano 2 persone e ne denunciano 5

SANTA CESAREA TERME (Lecce) – Dopo i recentissimi servizi svolti, i Carabinieri della Compagnia di Maglie non hanno allentato la presa durante lo scorso martedì di ferragosto e la notte a seguire, ponendo in atto l’ennesimo servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga nei locali notturni, traendo in arresto due persone e deferendo in stato di libertà altre 5 persone.

Durante la notte appena passata, all’interno della discoteca Gwendalina Pyrex di Santa Cesarea Terme, due giovani sono stati tratti in arresto rispettivamente con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Il primo, Omar Poretti, Bergamasco, classe 1997, macellaio, già noto alle forze dell’ordine, dopo essere stato notato cedere una dose di sostanza stupefacente è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale i Carabinieri hanno rinvenuto 8 dosi di ketamina all’interno di blister di carta, pronta per essere spacciata, una dose di mdma, nonché un involucro con circa 3 grammi di hashish e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Poco dopo i militari, dopo aver notato l’ennesimo movimento sospetto tra due giovani, hanno cercato di bloccare ed identificare un giovane, Giacomo Mennito, classe 1994, di Acerra, celibe operaio, censurato; la reazione al tentativo di controllo è stata a dir poco furiosa, in quanto il giovane si è scagliato contro i militari opponendo una eccessiva resistenza fisica con calci e pugni provocando, anche, lievi lesioni ai Carabinieri intervenuti. La resistenza opposta però non è bastata ad evitare il controllo, in quanto i militari, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e a identificarlo, ed a trarlo infine in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nel corso della notte inoltre sono stati deferiti in stato di libertà: D.B. classe 1995 di Bergamo, poiché a seguito di controllo è stato trovato in possesso di 4 dosi di ketamina dello stesso tipo di quelle rinvenute a Poretti; G.T., classe 1994 di Cerignola, studente, poiché trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, 3 di ketamina, una pasticca di ecstasy e 125 euro in contanti, tutto sottoposto a sequestro; A.C. classe 1994 di Triggiano (BA), celibe, operaio, poiché trovato in possesso di 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; M.N. classe 1996 e E.C. classe 1996 entrambi di Muro Leccese, poiché, al fine di sottrarsi al controllo da parte dei Carabinieri, opponevano resistenza attiva spintonando i militari nel tentativo di fuggire tra la folla; immediatamente bloccati ed identificati sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecce;

Inoltre nel corso dei servizi sono state segnalate ai Prefetti competenti 4 persone di età compresa tra i 19 e i 27 anni per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, con il recupero e sequestro di 2 grammi di marijuana, 1 gr di cocaina e 1 dose di ketamina.