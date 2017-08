Rimozione dei rifiuti, l’accusa di Guido: “Comune dimentica di partecipare al bando della Regione”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il Comune di Lecce “dorme e dimentica” di partecipare ad un bando per assicurare un po’ di pulizia e decoro lungo le strade cittadine, le periferie e le marine”.

L’accusa, nei confronti del sindaco Carlo Salvemini e dei suoi, è dell’ex assessore all’Ambiente Andrea Guido che parla, ora, di “importanti risorse perse per sciatteria e negligenza”. Quelle, per la precisione, provenienti dall’avviso pubblico di un milione di euro bandito dalla Regione Puglia per ottenere il contributo economico finalizzato a far fronte alle emergenze ambientali.

Il presidente Michele Emiliano ha emanato, infatti, un’ordinanza il cui obiettivo è quello “di sostenere i costi di una raccolta straordinaria di rifiuti in quelle zone come svincoli stradali, strade comunali, tratti di campagna, località marine e montane a vocazione turistica che sono state compromesse dall’abbandono illegale di rifiuti da parte di gente incivile”, spiega l’ex esponente della Giunta Perrone.

“Personalmente ringrazio il Presidente Emiliano – è la considerazione di Guido, oggi consigliere di minoranza – per essere stato attento e solerte nel riuscire a reperire queste somme (seppur a mio modesto parere, irrisorie) per questa importante emergenza ambientale, venendo incontro a tutte le amministrazioni attente e sensibili a queste tematiche così importanti e delicate per il nostro territorio e per la nostra salute. Nel lungo elenco delle amministrazioni diligenti e sensibili, però, non rientra il nostro Comune”.

“Con il decreto numero 67 del 10 agosto 2017 il Commissario dell’agenzia territoriale ha ammesso al contributo previsto le prime 28 amministrazioni locali che prontamente entro quella data avevano provveduto ad inoltrare relativa richiesta, dando atto che l’importo provvisorio di tutte le domande pervenute a quella data è di euro 626.922,36. Successivamente con il decreto numero 70 dell’11 agosto 2017 lo stesso Commissario ha ammesso altre 30 Amministrazioni locali che hanno provveduto nei tempi ad inoltrare la dovuta richiesta, danno atto che l’importo provvisorio delle 30 ulteriori domande pervenute è di euro 373.078,00, andando così a raggiungere il milione di euro stanziato dal Presidente Emiliano”, spiega Guido.

Che prosegue: “Nel frattempo sono giunte altre 40 richieste di contributo da altrettanti comuni pugliesi che, pur partecipando nei termini, potranno forse solo beneficiare delle eventuali economie rivenienti dal milione di euro tenendo in considerazione l’ordine di presentazione delle richieste in base alla data del protocollo e all’ora di arrivo. Quand’anche il Comune di Lecce dovesse inoltrare domani la richiesta di finanziamento non riuscirà comunque a beneficiare più di questa importante opportunità. Oltre al danno la beffa per i miei concittadini”.

Guido ricorda poi il “blocco della raccolta differenziata dell’organico per ben quattro giorni che ha costretto i cittadini a tenere a casa i rifiuti per tutta la durata dei giorni di ferie dell’impianto di compostaggio”.

“Capisco bene che agosto è il mese del riposo ma occorre comprendere che chi amministra una città non può permettersi di andare in ferie in un periodo così particolare e delicato per lo sviluppo e la crescita della nostra città e delle nostre marine”, è la sua conclusione.