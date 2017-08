“Combattente tour”, torna a Lecce Fiorella Mannoia. L’artista si esibirà in piazza Libertini

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Faccio uno dei mestieri più belli al mondo e ogni giorno trovo stimoli per mettermi in gioco e stare sul palco, fare concerti: è la parte che amo di più”.

Queste alcune delle dichiarazioni di Fiorella Mannoia, signora della musica italiana, che domenica 20 agosto tornerà a Lecce, in piazza Libertini, con una nuova tappa del suo “Combattente tour”.

La celebre cantante, accompagnata dalla sua band, regalerà al pubblico le note del suo ultimo album “Combattente”, i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta ricca di momenti intensi ed emozionanti.

“In questo momento dove è tutto molto complicato”, racconta ancora, “sento di dover tenere gli occhi sempre molto ben aperti, oggi più che mai è necessario essere combattenti. Come nella cover del disco, sono il generale di un esercito di pace che non smette di combattere contro le ingiustizie”.

Un album dedicato alle donne, quello di Fiorella Mannoia, un disco che racconta di “storie di donne che combattono: è questo il filo conduttore del nuovo progetto”, continua l’artista. “Nella vita combattiamo tutti per qualcosa: per un’idea, per un’ingiustizia, per un traguardo, per la ricerca di un’affermazione e di un’identità. Le molle sono tante, lo scopo alla fine è uno: si combatte per la felicità. Le donne oggi si trovano a lottare per trovare o ritrovare la propria dignità perduta, troppe donne ancora oggi, ogni giorno, si sentono dire ‘devi stare solo zitta e ringraziare”.

“Che sia Benedetta”, la canzone presentata da Fiorella alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, è uno dei brani più trasmessi in radio, ha superato le 28 milioni e 500 mila visualizzazioni, raggiungendo il primo posto delle tendenze musicali di YouTube e posizionandosi ai vertici di tutte le classifiche. Definita dalla stessa Fiorella “un inno alla vita”, “Che sia Benedetta” (testo di Amara e Salvatore Mineo, musica di Amara), è inserita nell’edizione speciale in doppio cd dell’album “Combattente”.

Oltre ai brani di “Combattente”, nel doppio cd sono contenute anche la cover di “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori e i quattro successi “sanremesi” di Fiorella registrati live nel corso di “Combattente Il tour” (“Caffè Nero Bollente” del 1981, “Come si cambia” del 1984, “Quello che le donne non dicono” del 1987, “Le notti di maggio” del 1988) e una bonus track, la cover di “La cura” di Franco Battiato in versione live.