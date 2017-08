Bufera in Serie C: si va verso lo sciopero

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il ripescaggio del Rende e di altre posizioni in bilico sta rendendo tutto più complicato in serie C. Il presidente, inoltre, si è anche espresso in merito alla protesta dei calciatori sulle rose: “14 over più 2-3 fidelizzati con la liberalizzazione degli under. Si tratta di una soluzione equilibrata già da tempo nei nostri programmi”.

Ma Damiano Tommasi ribadisce che i calciatori si sentono penalizzati, (e probabilmente hanno ragione) fra la riduzione da 60 a 57 squadre (con conseguente riduzione di posti) e lo spostamento delle scadenze dei compensi di giugno dal 16 agosto al 21 settembre. Lunedì 21 l’Aic potrebbe decidere per il mancato avvio sia in C e anche in B.

Secondo calendario, il campionato parte sabato 26 con il girone C, mentre gli altri due scattano domenica 27: nel secondo trimestre al sabato ci sarà il girone C, nel terzo il girone A. Tre i turni infrasettimanali: 3-4 ottobre, 7-8 novembre e 20-21 marzo. Si gioca anche 23 e 30 dicembre, soste solo 7 e 14 gennaio. Si chiude il 6 maggio, poi via ai maxi playoff con 28 squadre: una prima fase con le 6 peggiori di ogni girone, nella seconda si aggiungono le quarte, poi la fase incrociata con l’ingresso delle terze e la vincente di Coppa, poi delle tre seconde. Solo la finale in campo neutro: a Pescara.

La stagione si concluderà con solo due retrocessioni per girone, tutte via playout (li faranno le ultime 4 di ogni girone) per riportare l’organico a 60. Per l’appunto la Serie C si conferma un caos totale.

Oronzo Cristian Guarino