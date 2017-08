Droga, denaro falso e altre irregolarità: gli esiti dell’operazione “Baia Sicura”

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce)- Sempre più incalzanti i controlli antidroga a Gallipoli.

I carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato Ebrima Bayo, 28enne, del Gambia, con precedenti penali.

Troppo ambigui sono stati ritenuti i suoi movimenti nei pressi di via Rosmini, incrocio con via Galilei, alle porte di Baia Verde. Alle 23 di ieri è scattato il blitz. Quattro militari in borghese hanno bloccato l’uomo sottoponendolo a perquisizione personale, risultata tuttavia negativa.

Il nascondiglio della droga è stato individuato in un interstizio tra un muro in cemento, il marciapiede e una siepe. Ne sono usciti due panetti di hashish avvolti nel cellophane per un peso complessivo di 12 grammi e ben 13 dosi di marijuana, anch’esse racchiuse in bustine di plastica, per un peso complessivo di 16 grammi e mezzo.

Lo spacciatore, tratto in arresto, è stato accompagnato in carcere, a disposizione del sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Massimiliano Carducci, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto di ieri rientra in un più ampio servizio posto in essere dai carabinieri di Gallipoli che sulla costa hanno proseguito in quella che è stata denominata operazione “Baia Sicura”.

A Porto Selvaggio, i carabinieri di Nardò hanno segnalato alla Prefettura 29 soggetti, poco più che ventenni, per utilizzo non terapeutico di marijuana. I carabinieri della stazione di Galatone ne hanno segnalati 3, mentre quelli della stazione di Gallipoli 1. Degno di rilievo, anche, il controllo effettuato dai militari della stazione di Sannicola in località “Padula Bianca”: questi hanno elevato circa 2.660 euro di sanzioni amministrative a carico di 13 persone che, in palese violazione delle normative regionali, avevano abusivamente montato tende da campeggio su terreno arenile demaniale; 5 di queste, inoltre, sono state segnalate alla prefettura per utilizzo non terapeutico di sostanze grazie al fiuto delle unità cinofile di Modugno.

A Neviano i carabinieri della locale stazione, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto circa 153 grammi di marijuana unitamente a tre piante della medesima sostanza. Il possessore, un 23enne nevianese, è stato denunciato a piede libero per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio.

A Nardò, invece, i militari della stazione hanno denunciato due persone, un 19enne e un 28, entrambi neretini. Il primo è stato trovato in possesso di circa 26 grammi di marijuana già suddivisa in dosi per una probabile attività di spaccio, unitamente a materiale vario per il confezionamento; il secondo nascondeva a casa 122 grammi della medesima sostanza insieme ad altre due piante di marijuana ciascuna dell’altezza di 1,80 metri. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

A Baia Verde, infine, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Gallipoli hanno deferito a piede libero un torinese e un venezuelano perché ritenuti responsabili rispettivamente di spendita ed introduzione nello Stato di banconote false e porto abusivo di strumento atto ad offendere. Il primo è stato sorpreso ad acquistare biglietti per la prevendita di eventi musicali con l’utilizzo di 15 banconote da 20 euro riportanti tutte lo stesso numero di serie, e dunque fasulle; il secondo passeggiava con un coltello del genere vietato.