Sebastiano Leo: “Con Pass Laureati diamo slancio alla competenze dei giovani pugliesi”

LECCE – “Investire sul nostro capitale umano. Continuare a dare forza alle competenze dei pugliesi e, in particolar modo, sostenere gli sforzi dei giovani che intendano intraprendere un percorso formativo post-universitario, per rafforzare il proprio profilo culturale e professionale: è questo l’obiettivo che perseguiamo da tempo. Lo abbiamo fatto con Pass Imprese, la misura che eroga incentivi economici individuali per finanziare le attività formative di imprenditori e lavoratori e proseguiamo oggi con Pass Laureati, il progetto che consentirà di riconoscere ai neolaureati incentivi per la formazione post-universitaria, in coerenza con la Strategia “Europa 2020” e con gli obiettivi della smart specialization strategy della Regione Puglia” – commenta così l’Assessore con delega al Lavoro, alla Formazione e all’Istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo l’uscita dell’avviso “Pass Laureati”, il tanto atteso strumento a sostegno del diritto all’alta formazione.

“Intendiamo promuovere i progetti individuali di ciascun giovane meritevole, attraverso l’erogazione di risorse a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione per la frequenza di Master Universitari in Italia e all’estero. – prosegue Sebastiano Leo – Ritengo essenziale per una regione come la nostra, che si propone di essere la locomotiva del Meridione, sostenere tanto finanziariamente quanto tecnicamente l’acquisizione di ulteriori e più elevate competenze in un segmento già altamente scolarizzato della gioventù pugliese, che merita di vedere tutelato e valorizzato il suo diritto all’alta formazione. Con questa misura, infatti, promuoveremo l’accesso ai master post-lauream di I o II livello promossi dalle università italiane e straniere, pubbliche e private, riconosciute dall’ordinamento nazionale, ma anche ai percorsi post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS (AMBA) degli istituti di formazione avanzata tanto privati quanto pubblici. Un investimento in alta formazione pari a 10 milioni di euro, che ci aspettiamo consenta ai nostri ragazzi di mettere in circolo le proprie energie, rafforzando le competenze di ciascuno secondo le proprie inclinazioni, avendo l’opportunità di perseguire i propri obiettivi contando sul supporto economico della Regione Puglia. Le risorse destinate ai nostri laureati daranno ulteriore valore al percorso formativo e umano di ognuno, con l’auspicio che ciascuno possa in seguito reinvestire le competenze acquisite sul nostro territorio, per promuovere una crescita e uno sviluppo del sistema sociale ed economico della Puglia sempre più consapevole e di qualità”.

“Per questa ragione – spiega l’assessore – abbiamo individuato alcuni settori prioritari ai quali i master dovranno attenersi, quali l’aerospazio, la meccatronica, il sistema della nautica, il fashion, il settore della produzione lapidea e del legno, l’agrifood e la green economy, l’Information Technology e l’industria creativa. Orienteremo sempre più la formazione verso i fabbisogni delle imprese, allo scopo di creare autentiche opportunità di inserimento nel mercato del lavoro: tanto Pass Imprese quanto Pass Laureati rientrano nella strategia di una più efficace connessione tra capitale umano e imprese, finalizzata all’incremento dei livelli occupazionali e all’innalzamento della competitività. Presto – ha concluso l’assessore Leo – metteremo a punto un ulteriore strumento per promuovere l’inserimento di giovani altamente qualificati nelle imprese pugliesi, sostenendole così nei loro sforzi per innovarsi e diventare più competitive attraverso la ricerca applicata.”