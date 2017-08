Corteo No Tap sul lungomare di San Foca. Potì e gli attivisti denunciano la “militarizzazione” dell’area

Share 0 Share 0 Share 0

MELENDUGNO (Lecce) – “Opporci a Tap e proteggere il nostro territorio è un nostro diritto e dovere”. Con questo messaggio i No Tap invitano cittadini e sindaci al corteo in programma domenica 13 agosto alle 17.30 sul lungomare Matteotti a San Foca, con raduno in piazza Mercato.

“Da marzo è iniziata la protesta di migliaia di cittadini contro la realizzazione del gasdotto Tap”, spiegano in un manifesto. “La nostra opposizione è stata fin da subito duramente repressa, a cominciare dall’impiego smisurato di forze dell’ordine utilizzate già dalle prime proteste. Forme pesanti di repressione sono continuate fino ad oggi”, denunciano gli attivisti.

“Nei giorni scorsi – affermano – sono state consegnate più di 100 notifiche (che prevedono multe tra i 2500 e i 10mila euro) in seguito a contestazioni avvenute nelle notti del 16 maggio e del 5 luglio. Polizia e digos ogni giorno effettuano controlli e fermano persone in prossimità del presidio”.

Quello che si avvertirebbe a San Foca, punto di approdo del contestato gasdotto che dall’Azerbaijan dovrebbe trasportare il gas in Europa, è un “clima di repressione”, stando ai contestatori No Tap, se non di vera e propria “militarizzazione”, come denunciato in più occasioni.

Una presenza, quella delle forze dell’ordine, “assillante, senza interruzione, anche verso tanti increduli turisti, benvenuti ospiti nella nostra terra, da sempre accogliente ed ospitale”, ha scritto il sindaco di Melendugno Marco Potì in una missiva inviata al Prefetto, Claudio Palomba.

Nell’area si verificherebbero “continui pattugliamenti, posti di blocco, richieste di identificazione (qualche giorno fa anche un anziano contadino che si recava in campagna con la sua ape!), domande, controllo sulle libere associazioni, limitazione della libertà di circolazione o di organizzazione di incontri pubblici di approfondimento sul progetto”, prosegue il primo cittadino di Melendugno, in prima fila nel contrastare l’opera.

Potì sottolinea in particolare il ruolo del questore Leopoldo Laricchia che nei giorni scorsi, a margine di una conferenza stampa, ha dichiarato, proprio con riferimento alle proteste contro il gasdotto: “Occorre che la politica ed i rappresentanti delle istituzioni smorzino i toni ed usino dei registri diversi, soprattutto nei confronti delle forze dello Stato che agiscono applicando la legge”.

“Lui o chi per lui ha scelto di militarizzare la nostra area. Ha scelto di contestare le istituzioni che non la pensano come loro. Ha scelto la via delle intimidazioni nascosta, dell’incutere il timore di possibili conseguenze o sanzioni verso cittadini o politici che scelgono liberamente di essere attivi e di impegnarsi in questa battaglia di democrazia. Ha scelto di delegittimare i sindaci, i consiglieri regionali, i parlamentari che risultano non allineati e coperti, di considerarli tutti contro lo Stato, in una parola eversivi. Molto, forse troppo, qui da noi, per nulla a Foggia o in altri luoghi”, rileva ancora il sindaco di Melendugno, con riferimento al terribile agguato di mafia che ha scosso in questi giorni la Capitanata.

Da qui la richiesta al prefetto “di voler trasferire al Questore di Lecce il nostro profondo dissenso e contestazione per tali non condivisi e inaccettabili comportamenti ed esternazioni e di voler prendere le più opportune iniziative al riguardo”.

Immagine di repertorio