Notte Taranta, la star del jazz Gregory Porter ospite del concertone

MELPIGNANO (Lecce) – Il vincitore del Grammy 2017 nella categoria Best Jazz Vocal Album canterà la pizzica di Aradeo e Quannu te llai la facce la matina.

Ci sarà anche la star del jazz Gregory Porter tra gli ospiti della ventesima edizione de La Notte della Taranta. Tra i principali protagonisti della nuova scena jazz-soul americana, vincitore sia quest’anno del Grammy come Best Jazz Vocal Album con “Take Me to the Alley”, che nel 2014 per Liquid Spirit, Porter, interpreterà i brani della tradizione musicale salentina selezionati dal maestro concertatore Raphael Gualazzi. Il baritono che coniuga la purezza del jazz al calore del blues, canterà Quandu te llai la facce la matina, canzone in dialetto leccese musicata riprendendo una poesia popolare incisa per la prima volta dal tenore leccese Tito Schipa nel 1921 a New York e Pizzica di Aradeo. Classe 1971, cresciuto a Bakersfield (California) Gregory Porter, dopo una breve carriera nel football interretta da un infortunio, si dedica alla musica tra band, cori gospel e musical e nel 2010 l’etichetta di culto Motèma produce i primi due album Water e Be Good. Nel 2013, il passaggio all’etichetta Blue Note con la produzione dell’album “Liquid Spirit” segna la consacrazione di Gregory Porter nel pantheon del jazz.

Nel suo nuovo album Take me to the Alley, del 2016, sempre per Blue Note, la tradizione incontra la contaminazione, con la voglia di esplorare, di dialogare con un mondo non solo di puristi del jazz. Da qui la scelta artistica di ospitare il vincitore del Grammy Award 2017 nel Concertone di Melpignano che celebra i suoi primi 20 anni di incontro tra pizzica di tradizione e sonorità del mondo.

Un viaggio musicale che ospiterà anche Suzanne Vega, Yael Deckelbaum, Pedrito Martinez, Gerry Leonard e Tim Ries sul palco del Concertone il 26 agosto a Melpignano (LE).