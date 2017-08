Estate e dermatite seborroica: tutti gli accorgimenti

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – La dermatite è una forma infiammatoria della pelle che può provocare diversi fastidi e inestetismi, dovuti alla comparsa di lesioni, di irritazioni e di placche argentee di pelle morta, davvero sgradevoli alla vista oltre che foriere di conseguenze come pruriti e bruciori.

Ma l’estate può venirvi incontro, se soffrite di questa patologia, dato che il sole può darvi una grande mano d’aiuto in quanto limita la creazione di nuove cellule epidermiche, diminuendo la produzione di pelle in eccesso (dunque la comparsa delle placche). Questa è un’ottima notizia perché la dermatite seborroica colpisce sovente la zona del naso, ovvero una delle parti del corpo più esposte alla luce del sole. Di conseguenza, è necessario applicare sempre un’adeguata protezione solare in questa zona del corpo, per proteggerla da una quantità eccessiva di raggi UV. Così facendo, è possibile godere di tutti gli effetti benefici del sole, senza rischiare che le scottature e le ustioni possano peggiorare ed accentuare gli inestetismi della dermatite e la sensazione di bruciore.

Come proteggere la pelle con la dermatite, dunque, durante l’esposizione solare? La suddetta esposizione deve essere sempre graduale, dunque interrompendo le tintarelle per consentire alla cute di adattarsi alla nuova situazione, senza conseguenze. Anche per questa ragione, è sempre meglio prendere quotidianamente piccole dosi di sole, aumentando l’esposizione di pochi minuti ogni giorno, fino a quando non si potrà contare su un’abbronzatura sana, rispettosa della cute. Ricordatevi, poi, di scegliere una protezione solare adatta alla vostra carnagione e al vostro fototipo.

Ma la dermatite non sempre va d’amore e d’accordo con l’astro solare: alcune forme di dermatosi, dette fotosensibili, possono peggiorare se esposte senza protezione, al punto da far parlare di una vera e propria forma allergica al sole. Come proteggersi, quindi? Evitando i cosmetici aggressivi, coprendosi quanto possibile, ed utilizzando sempre e comunque la protezione solare. La prevenzione è quindi la forma migliore di cura per queste dermatiti.

Anche la pelle sana, comunque, non è esente da rischi quando esposta al sole. Gran parte delle regole fin qui esposte, infatti, sono utili anche quando si prende il sole e non si hanno problemi di dermatiti seborroiche. Questo perché l’azione dei raggi UV può causare patologie gravi come i melanomi, oltre alle ustioni, e anche accentuare la comparsa di inestetismi legati all’invecchiamento della pelle, come le rughe e le macchie.