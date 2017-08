Sarparea, pioggia di critiche sulla Giunta Mellone. Blasi (Pd): “Chi ci guadagna?”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Il Comitato Salviamo la Sarparea ha già annunciato ricorso “in ogni sede contro questa scellerata decisione che, ancora una volta, tradisce la vocazione del nostro territorio e le aspettative di chi aveva creduto in un rinnovamento della politica cittadina”.

L’ok della Giunta neretina al progetto dell’Oasi Sarparea – un complesso residenziale ubicato nell’omonima area di località Sant’Isidoro – ha scatenato una pioggia di critiche.

“Apprendiamo con grande rammarico della delibera di Giunta Comunale, partorita in agosto, nelle migliori tradizioni della peggiore politica, con cui il Comune di Nardò approva la lottizzazione della Sarparea, mostrando un chiaro disinteresse verso la palese ed incontrovertibile esistenza di un uliveto secolare protetto dalla Costituzione e dalla legislazione statale e regionale. Un piano che, se attuato, distruggerà irreparabilmente un patrimonio fondamentale per l’identità della nostra comunità”, si aggiunge nella nota del Comitato.

Si tratta, secondo il consigliere regionale Pd Sergio Blasi, “dell’ennesimo schiaffo al nostro Salento, deturpato del suo paesaggio e della sua campagna, ridotto ad una giostra per pochi mesi all’anno mentre i piccoli centri si spopolano, i trasporti languono e sprofondano ancora di più in una situazione di anarchia per cui la politica appare ormai incredibilmente inerte, rassegnata, quasi complice”.

“A che serve questa politica economica rapace che non durerà più di qualche anno?”, si chiede l’esponente dem.

“Ma soprattutto – aggiunge – chi ci guadagna con questo progetto? La stessa domanda che proponeva Pippi Mellone ai suoi cittadini dall’opposizione, e a cui oggi da Sindaco avrebbe il dovere di rispondere, trasformatosi irrimediabilmente da ambientalista in un banditore di vendita all’incanto di uno dei parchi monumentali di ulivi secolari della nostra terra”.

Di “incoerenza, opacità, bugie, populismo” da parte di Mellone e dei suoi parla il consigliere comunale Pd neretino Lorenzo Siciliano.

“Incoerenza – argomenta – perché Mellone, prima di essere eletto sindaco, è stato un consigliere di opposizione assolutamente contrario a qualsiasi cementificazione della Sarparea, sulla scorta del parere della consulta per l’ambiente, ai tempi presieduta da Graziano De Tuglie, oggi assessore all’Ambiente e membro della giunta che ha approvato il piano che, di fatto, smentisce se stesso. E a far ancora più ribrezzo, poi, è l’assenza dalla riunione di Giunta dello stesso De Tuglie, che avrà forse pensato, non partecipando, di potersi ripulire la coscienza. Dovrebbe dimettersi, e subito, se è persona coerente”.

“Opacità – aggiunge – perché questa delibera, che riguarda il piano di lottizzazione della Sarparea tornato alla ribalta subito dopo l’insediamento di questo Sindaco, è stata approvata in giunta senza passare dal Consiglio Comunale, impedendo di fatto all’opposizione di dire la propria”.

“Bugie – prosegue – perché l’egregio lavoro svolto in questi mesi dal comitato Salviamo la Sarparea ha prodotto, tra l’altro, delle tavole in cui si dimostra chiaramente che non è possibile costruire nulla in quell’area così preziosa senza che gli alberi vengano eradicati e, quindi, portati a morte certa. A tutto ciò si aggiunge la beffa nei confronti della legislazione vigente, che impone il censimento di tutti gli ulivi monumentali in territorio comunale, censimento che, è noto a tutti ormai, nella zona della Sarparea è stato iniziato anni fa senza essere mai portato a conclusione”.

“Populismo, perché per tentare di non far infuriare l’opinione pubblica, Mellone promette che le ditte che lavoreranno saranno (per un impegno della società milionaria) di Nardò. Come se un impegno fosse una regola scritta. Una tentativo di narcotizzazione della collettività a cui non si assisteva ormai da decenni”, conclude Siciliano.

Critiche pure dagli attivisti M5S di Nardò Marco Indraccolo e Gianni Miccoli: “Si smetta – affermano in una nota – di portare avanti visioni ad alto consumo di suolo per l’edilizia turistico stagionale, soprattutto in una località come quella di Sant’Isidoro dove certamente le strutture ricettive non mancano. Al contrario, sono i servizi primari ai residenti a mancare. Stop al consumo di suolo”.

“Sindaco e Amministrazione tutta – esortano – vigilino sulle speculazioni edilizie e diano una accelerata per l’istituzione del PUG in sostituzione del PRG vigente. E’ inconcepibile far passare una nuova colata di migliaia di metri cubi di cemento su un sito di rara particolarità paesaggistica e naturalistica per valorizzazione del territorio”.

“Tutto è compiuto: cade la maschera all’amministrazione ambientalista. Dopo aver autorizzato lo sversamento dei reflui di Porto Cesareo nel mare di Nardò senza nemmeno “contrattare” l’allargamento dell’Area Marina Protetta al mare di Portoselvaggio, la giunta Mellone approva anche il piano di lottizzazione della Sarparea. Si tenta, per l’ennesima volta, di far passare come un grande successo quello che è, nella realtà dei fatti, un colossale fallimento di visione e strategia del territorio”, si legge in una nota di Nardò bene comune.

“Figura priva di qualsiasi ruolo di garanzia per il mondo ambientalista è risultata quella dell’assessore all’ambiente Graziano de Tuglie. Dopo anni di battaglie a spada tratta come oppositore, si è reso poi colpevolmente silente da amministratore, fino al triste e significativo epilogo della sua assenza alla votazione che ha approvato il piano di lottizzazione”, si prosegue nella nota del sodalizio, i cui rappresentanti chiedono ora le dimissioni dell’esponente della Giunta Mellone.

“Rigettiamo al mittente la retorica del sindaco Mellone che paventa questo progetto come un’opportunità per il turismo della zona, e ribadiamo con forza l’esigenza di una logica di un turismo sostenibile, che non vada ad ammazzare le bellezze naturali esistenti, ma punti invece alla loro valorizzazione. Invitiamo la giunta e il sindaco a rivedere le posizioni assunte, a pochi mesi dall’intitolazione dell’aula consiliare a Renata Fonte, sarebbe una triste beffa se il progetto prendesse realmente corpo, Renata, infatti, lottò pagando con la sua stessa vita la difesa di questo territorio dalla speculazione edilizia”, la critica espressa da Sinistra Italiana Salento.

Replica il consigliere delegato alla pesca e alla valorizzazione delle risorse del mare Giuseppe Verardi (Giovani in Azione): “Il sindaco Mellone ha il merito di aver aperto un canale di dialogo sia con gli ambientalisti sia con l’impresa, ascoltandone le ragioni. Il bilancio di questa operazione sarà un successo per la marina di Sant’ Isidoro, sulla quale questa amministrazione, per la prima volta in settant’anni, sta investendo fortemente. Con questo nuovo progetto, ridimensionato del 30% rispetto al primo e rispettoso della natura, Sant’ Isidoro diventerà una delle località più rinomate della Puglia”.