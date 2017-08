Controlli nel fine settimana, numerose denunce nel sud Salento

Share 0 Share 0 Share 0

CASARANO (Lecce) – In questi giorni i Carabinieri della Compagnia di Casarano e delle stazioni dipendenti in tutti i Comuni di propria competenza hanno effettuato una serie di controlli mirati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, al consumo di sostanze stupefacenti, al controllo delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione in carcere, alla circolazione stradale ottenendo i seguenti risultati.

A Taviano è stato denunciato per furto di energia elettrica O.G. titolare di un omonimo Bar poiché si era allacciato tramite un cavo a monte del contatore direttamente sulla rete elettrica pubblica.

Sempre in materia di reati contro il patrimonio dovrà rispondere di furto G.S. cittadino marocchino classe 97 che a Casarano, approfittando della distrazione della proprietaria, ha asportato una mountain bike momentaneamente lasciata incustodita. La bicicletta recuperata è stata restituita alla legittima proprietaria.

A Racale è stato deferito in stato di libertà D.P.Q. classe 62 responsabile di furto di abbigliamento e mobilio dall’interno di un abitazione. Il maltolto è stato infatti rinvenuto, a seguito di indagini, in possesso di un terzo soggetto S.S. classe 72 che dovrà rispondere di ricettazione. Nello stesso Comune veniva deferito a piede libero D.P.G. classe 87 responsabile di furto con destrezza dall’interno di 2 supermercati ubicati rispettivamente in Alliste e Racale. Il reo approfittando della distrazione delle commesse asportava il contenuto in denaro custodito nella cassa complessivamente ammontante a 400 euro.

A Melissano veniva denunciato per tentata truffa B.U. classe 76 di Casarano che in più occasioni nella medesima giornata con la tecnica dello specchietto o del lancio di una pallina sulla carrozzeria dell’auto del malcapitato di turno, simulava l’investimento per ottenere dai conducenti il risarcimento di un fittizio danno fisico.

Per rissa venivano denunciati a Racale 5 bulgari che per futili motivi e in evidente stato di ebbrezza alcolica, armeggiavano una bottiglia di birra al fine di percuotere un ragazzo 22enne del posto.

Nell’ambito dell’attività di controllo sull’introduzione dello Stato di prodotti con marchi contraffatti ad Ugento sono stati denunciati 3 senegalesi sorpresi a vendere prodotti contraffatti. Nello specifico sono state sequestrate decine di paia di scarpe e borse di famose griffe contraffatte.

Per spaccio di sostanze stupefacenti (art.73 del DPR309/90) e a seguito di specifici servizi di osservazione in abiti civili, a Matino, è stato denunciato T.A. ,classe 64, mentre cedeva ad un 37enne del posto una dose di 1gr. di Eroina. Alla Prefettura di Lecce per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti (art. 75 del D.P.R. 309/90) sono state segnalate complessivamente 3 persone di Casarano, 2 di Ugento, 1 di Melissano, 4 di Ruffano, 1 di Parabita, 1 di Racale e 1 di Matino, trovati dai militari delle rispettive Stazioni CC in possesso di modiche quantità marijuana, hashish o eroina.

Mediante l’utilizzo dell’etilometro è stato rilevato lo stato di ebbrezza a Matino e Casarano di 2 soggetti colti alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico rispettivamente 1,2 e 1,5 g/l. in altri 3 casi nei Comuni di Ugento Ruffano e Taviano i conducenti sottoposti ad accertamenti sanitari sono risultati positivi all’assunzione di sostanze stupefacenti. In altri 4 casi altrettanti conducenti venivano denunciati ai sensi degli art.186 c.7 e 187 c.8 poiché si rifiutavano di sottoposti sia all’etilometro che agli accertamenti sanitari per verificare lo stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti.

Sono state inoltrate, tra l’altro, due proposte di Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di altrettanti soggetti.