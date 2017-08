L’oroscopo per la settimana dal 6 al 13 agosto 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 4 aprile): sta a voi trovare una soluzione permanente a un problema che certamente è alla vostra portata. Abbiate fiducia in voi stessi. (5 – 19 aprile): dovete stare attenti a non fare nulla sottobanco; agite sempre alla luce del sole, evitate le scorciatoie.

TORO (20 aprile – 5 maggio): potreste non riuscire a rispettare del tutto i programmi e tuttavia per l’intera settimana riuscirete a non mancare agli appuntamenti più importanti. (6 – 20 maggio): la settimana in arrivo sarà il momento ideale per riesaminare il passato e, nello stesso tempo, per gettare uno sguardo curioso al futuro. Siate pazienti: certe risposte sono difficili da trovare.

GEMELLI (21 maggio – 6 giugno): la settimana entrante sarete messi alle strette da una persona che vi farà pressanti e inaccettabili richieste economiche: tenetevi stretto il portafogli. (7 – 20 giugno): questa settimana farete molti incontri interessanti dal momento che vi troverete in posti nuovi a contatto con persone nuove.

CANCRO (21 giugno – 7 luglio): prima della fine della settimana dovrete scegliere fra due opzioni . Fate in modo che le vostre decisioni non siano guidate dall’emotività. (8 – 22 luglio): per risolvere un problema sorto da poco dovrete ricorrere a un sistema piuttosto antiquato. Funzionerà a meraviglia!

LEONE (23 luglio – 7 agosto): non perdetevi nei ricordi poiché nei prossimi giorni vi si chiederà di intervenire in varie occasioni e dovrete essere pronti e presenti a voi stessi. Concentratevi sulle cose veramente importanti. (8 – 22 agosto): viaggerete più del solito, questa settimana: non affidatevi al caso. Prendete le precauzioni necessarie e stabilite con precisione il vostro itinerario.

VERGINE (23 agosto – 7 settembre): siete sempre stati abili nel risolvere questioni impossibili. Questa settimana vi si chiederà di usare questo vostro talento in più di un’occasione. (8 – 22 settembre): vi troverete a far fronte alle situazioni più disparate e, come sempre, saprete chiedere con umiltà il parere degli esperti.

BILANCIA (23 settembre – 7 ottobre): riceverete più di quello che vi era stato promesso: siate pronti a trarre vantaggio da questo sovrappiù di risorse e opportunità. (8 – 22 ottobre): i vostri piani sono destinati a cambiare poiché vi verrà meno l’aiuto di un amico o di un familiare. Dovrete riorganizzarvi.

SCORPIONE (23 ottobre – 7 novembre): a volte lavorare di immaginazione porta i suoi frutti, ma non fatene un’abitudine. Quando è necessario, attenetevi scrupolosamente ai fatti. (8 – 21 novembre): il colpo di fortuna di un giorno non significa che sarete fortunati per tutta la settimana: la sorte può cambiare da un momento all’altro. (Adnkronos) –

SAGITTARIO (22 novembre – 7 dicembre): proprio quando penserete di aver visto e sentito di tutto sarete sorpresi da un evento eccezionale. Non date mai nulla per scontato. (8 – 21 dicembre): una cosa che giudicherete superflua si dimostrerà addirittura indispensabile prima della fine di questa settimana.

CAPRICORNO (22 dicembre – 6 gennaio): pensateci bene, questa settimana, prima di fare quello che il cuore e l’istinto vi suggeriscono. (7 – 19 gennaio): varrà la pena fare una lunga conversazione con un amico o un collega per riuscire a vedere le cose da un punto di vista più utile e positivo.

ACQUARIO (20 gennaio – 3 febbraio): probabilmente il vostro compito, questa settimana, sarà di mettere in salvo qualcuno da sé stesso. Presto questa persona vi restituirà il favore. (4 – 18 febbraio): non siate compiacenti con voi stessi. Obiettività e forza di volontà vi eviteranno molti guai.

PESCI (19 febbraio – 5 marzo): in molte occasioni nei prossimi giorni vi troverete sprovvisti degli strumenti necessari ma il vostro ingegno e la vostra determinazione vi verranno in soccorso. (6 – 20 marzo): i prossimi giorni saranno propizi alla soluzione di impellenti problemi personali. Le stelle sono con voi.