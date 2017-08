Perrone replica a Salvemini sui debiti: “Non è il dissesto da lui raccontato per anni”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – L’ex sindaco Paolo Perrone risponde al suo successore Carlo Salvemini a proposito dei debiti – il cui tetto massimo ammonterebbe a sette milioni – individuato a seguito di una ricognizione effettuata, come da prassi, dal settore economico e finanziario, in collaborazione con dirigenti e vertici delle partecipate, nelle maglie dell’amministrazione di palazzo Carafa.

“Primo. Salvemini individua uno squilibrio massimo di 7 milioni di euro nei conti del Comune di Lecce. Noi riteniamo che siano molti di meno, ma in ogni caso per un ente che ha 112 milioni di spese in Bilancio, non sono certo il ‘dissesto’ che lui ha raccontato per anni”, afferma Perrone.

“Secondo. Se non sbaglio Salvemini non è più all’opposizione. Quindi, oltre a porre i problemi o presunti tali (come questo), dovrebbe anche fornire le soluzioni. Noi i problemi e i debiti li abbiamo trovati e risolti o pagati: Lupiae (perdeva 3,5 milioni all’anno, oggi è in pareggio come egli stesso ha certificato votando il bilancio 2016 dell’azienda), via Brenta (35 milioni di leasing, oggi trasformato in contratto di fitto a carico del Ministero), ex Iacp (3,5 milioni, pagati), Sirti/filobus (3,4 milioni, pagati), Leadri (due lodi da 23 milioni, pagati). In particolare, su quest’ultimo fronte, abbiamo dovuto superare anche la resistenza di Salvemini e del centrosinistra, che pur di mettere in difficoltà la mia amministrazione non volevano che la Regione desse i soldi al Comune di Lecce”, prosegue l’ex sindaco.

“Terzo. La mia amministrazione ha rinegoziato con il Ministero il rientro nelle casse di Palazzo Carafa di 13,3 milioni di euro di ingiusto taglio ai trasferimenti e 3,1 milioni in più ogni anno. Anche in questo caso è una battaglia fatta da soli e con un avversario in più, la diffidenza di Salvemini e del centrosinistra”, sottolinea ancora Perrone.

“Quarto. La responsabilità dell’amministrazione è del sindaco. Altrimenti, seguendo il ragionamento di Salvemini, le responsabilità degli eventuali debiti dei due mandati di Perrone dovrei condividerle con Alessandro Delli Noci, mi pare chiarissimo. In quel caso, Carlo Salvemini come si regolerebbe? Farebbe finta di niente?”, la conclusione dell’ex primo cittadino.