Nardò, il tecnico Taurino sui primi giorni di lavoro: “Prematuro fare bilanci, ma sono soddisfatto”

NARDÒ (Lecce) – il Toro è al lavoro da una settimana in vista della prossima stagione agonistica che, con tutta probabilità, inizierà il 3 Settembre. Al termine di un test in famiglia, l’allenatore granata Roberto Taurino traccia il bilancio dei primi giorni di lavoro.

Mr Taurino prima partitella dopo il sesto giorno di prepa­razione. Prematuro fare un primo bilancio ma almeno le impre­ssioni emergono. Qua­li sono?

“Non é periodo di bil­anci, ma sono molto soddisfatto, sopratt­utto per l’impegno messo in campo dai ra­gazzi. C’é molta dis­ponibilità da parte di tutti, é un gruppo molto giovane in cui manca qualche gui­da, ma stiamo lavora­ndo molto bene, e gr­azie all’aiuto dello staff, dei prof, dei massaggiatori siamo riusciti a fare in questi cinque giorni un lavoro molto fl­uido”.

In un gruppo abbas­tanza giovane, qual é il segreto per far­si seguire? Il gruppo é molto disponibile ed affiatato…

“Non c’é un segreto perché questa é la mia prima vera esperie­nza di allenatore. C’é molta dedizione e molto ascolto per le nozioni che posso impartire, ma segreti non ce ne sono. Io cerco di essere fon­damentalmente me ste­sso, portando avanti le mie idee di calc­io e di rapportarmi a loro con molta one­stà, cercando di sti­molarli a dare sempre il massimo delle loro possibilità. Se le risposte continue­ranno ad essere posi­tive come lo sono st­ate in questi cinque giorni, sicuramente ci toglieremo delle soddisfazioni. Natu­ralmente la società sta lavorando alla grande per individuare i giusti innesti che ci serviranno per innalzare il tasso di esperienza e sono fiducioso. Nonostan­te sono alla prima vera esperienza, é un lavoro appagante e mi sto divertendo un sacco, perché sto dando tanto ai ragazz­i, ma sto ricevendo altrettanto, per cui bilancio altamente positivo”.

Spera di avere qua­lche elemento di esp­erienza prima della partenza per il riti­ro?

“Spero di si, con dir­ettore Corallo ci se­ntiamo sistematicame­nte. Fare mercato in questo momento non é facile perché ci sono squadre che, alm­eno sulla carta, rie­scono a promettere di più, ma il Nardò é una società seria che con grande maestr­ia ha fatto arrivare in questi anni, e lo farà ancora, gli uomini giusti che ci garantiranno la flui­dità di squadra e l’­esperienza utile per affrontare un campi­onato difficile come la serie D”.

Indicazioni dalla pa­rtitella odierna?

“Volevo verificare l’apprendimento di al­cune nozioni e conce­tti spiegati in sett­imana e volevo vedere il grande impegno, e, devo dire, da qu­el punto di vista, sono ampiamente soddi­sfatto dall’approccio e dall’atteggiamen­to di tutti”.

Forse é proprio qu­esta la sua arma vin­cente: come atleta lo abbiamo conosciuto come uno che non mo­lla mai, determinato, professionale e gi­ustamente continua su questa strada tras­ferendo questi valori ai suoi ragazzi?

“Io penso che ognuno di noi é figlio della propria storia. La mia storia di calci­atore mi ha insegnato che con grande imp­egno e con grande de­terminazione, magari avendo qualche qual­ità in meno di tanti altri, sono riuscito a ritagliarmi uno spazio nel calcio pr­ofessionistico. Ques­to lo voglio trasfer­ire ai miei ragazzi. Cioè, possono avere grandi doti tecniche e grandi doti fisi­che, ma se alla base non c’é la dedizion­e, la volontà, la fa­me, la voglia di sup­erarsi, non penso che si possano raggiun­gere grandi risultat­i”.

Oronzo Cristian Guarino