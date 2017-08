Le opposizioni all’attacco: “La città di Surbo da troppo tempo giace in uno stato di incuria e abbandono”

Share 0 Share 0 Share 0

SURBO (Lecce) – “Un’amministrazione comunale che agisce per inerzia, solo per adempiere alla normativa nazionale, quando strettamente necessario, priva di una qualsiasi capacità di discernimento, figuriamoci di una capacità strategica e d’intervento. Del resto, glissano perfino sull’interpellanza rivolta loro unanimemente da tutti i gruppi di opposizione, che chiedono di richiamare le ditte operanti sul territorio al rispetto dei contratti sottoscritti in materia di raccolta dei rifiuti, spazzamento delle strade, lavaggio e adeguamento dei cassonetti, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione, nonché manutenzione del verde pubblico, delle strade e degli immobili.”

A parlare è il consigliere del Gruppo La Svolta, Martina Gentile – che aggiunge: “Avevamo chiesto di poter trattare diffusamente questi argomenti in una seduta monotematica, ma l’amministrazione Vincenti ha ritenuto di poter liquidare il tutto in poche battute. Quanto ai servizi totalmente insufficienti di deblattizzazione e derattizzazione, faccio presente che ho io stessa a più riprese sollecitato interventi straordinari, a seguito di segnalazioni di cittadini esasperati dalla presenza di blatte e topi, che rendono ripugnante anche soltanto sostare all’aperto. L’ultimo intervento si è svolto lo scorso 23 luglio, ma non ha riguardato molte delle strade segnalate e si è rivelato insufficiente. Lo stato di incuria e abbandono in cui versa la città, del resto, è sotto gli occhi di tutti e non trova ragione se non nell’incapacità di questa amministrazione di svolgere un’azione di verifica e controllo dei servizi resi sul territorio.”

“Il Sindaco Vincenti – continuano i consiglieri di opposizione Luca Carlà e Antonio Cirio del Gruppo Nuova Primavera – ha ritenuto di poter rispondere ancora una volta in prima persona anche su questa tematica, dando prova, come sempre, del suo essere un uomo solo al comando. Ad oggi, la cittadinanza non conosce le ragioni della mancata attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta. Pensiamo che sarebbe stato opportuno coinvolgere i cittadini attraverso un’azione informativa capillare e, pur nelle difficoltà dovute all’indisponibilità degli impianti, si sarebbe potuto intraprendere un’azione di educazione ambientale e formazione alla riciclata spinta”.

“Quanto poi allo stato di totale abbandono di alcune aree della città – fanno presente i gruppi che siedono sui banchi dell’opposizione – la condizione in cui versa la Zona PIP è davvero disdicevole: ovunque incombono lungo le strade sterpaglie, talvolta anche a danno della visibilità, e certamente danneggiando enormemente l’immagine di quello che dovrebbe essere il cuore economico e produttivo della città. Uno stato inaccettabile e oramai permanente, cui l’amministrazione comunale non ha mai fatto fronte: perché nessuno chiede conto alla ditta operante del servizio di manutenzione delle strade e del verde fin qui erogati? Fino a quando bisognerà sopportare questa condizione di degrado dilagante, in un comune che, posto com’è nella cintura del capoluogo, ha una vocazione naturale per le attività produttive e commerciali? Purtroppo da troppo tempo – concludono i consiglieri delle minoranze – attendiamo invano una risposta, mentre il Sindaco Vincenti continua a tirare a campare e glissare sui veri problemi della comunità surbina.”