Sviluppo sostenibile, approvato schema di convenzione progetto Grows

Share 0 Share 0 Share 0

COPERTINO (Lecce) – Approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Campi Salentina, quale capofila, e altri 22 comuni del Salento per la realizzazione del progetto Grows (Green revolution of wealth in Salento, ovvero Rivoluzione Verde per la Ricchezza del Salento) in risposta all’iniziativa comunitaria E.L.EN.A..

Un secondo step che segue quanto già avviato dalla giunta comunale un anno fa dopo che il consigliere comunale, Gaetano Cordella, presidente delle commissione consiliare sull’efficientamento energetico, ne aveva intercettato le potenzialità proponendo l’argomento all’amministrazione.

“Una grande opportunità per la nostra città e per lo sviluppo della stessa in termini di sostenibilità energetica e di emissione di CO2 – dichiara l’assessore alla Progettazione e alle Politiche Comunitarie del Comune di Copertino Laura Alemanno – grazie alla quale potremo avere finanziamenti a fondo perduto per il 90% dei costi di intervento, ad esempio, per la riqualificazione energetica, la produzione di energie pulite, lo sviluppo di trasporti intermodali per decongestionare i flussi di traffico su gomma, la promozione e il miglioramento del grado di vivibilità della nostra città”.

“Al fine di permettere tutto ciò con un progetto unico assieme a più di 20 comuni del Salento, abbiamo deciso di sfruttare la possibilità data dalla Commissione Europea attraverso l’attivazione del programma E.L.EN.A (European Local Energy Assistance) e di provare ad intercettare finanziamenti a fondo perduto al fine di coprire costi per studi di fattibilità, di mercato, piani d’azione, e per tutti quei strumenti utili alla produzione dei bandi di appalto che comportano investimenti a partire da 50 milioni di euro” .

“La progettazione è fondamentale in un paese che vuole crescere attuando politiche lungimiranti. Avere una visione della Copertino che verrà, ci aiuta a fare scelte che vanno nella direzione migliore per la nostra città. Per questo ringrazio il Consiglio Comunale che ieri ha votato all’unanimità una proposta che dovevamo cogliere al volo. Limitare i danni che le nostre azioni quotidiane causano all’intero pianeta è un dovere morale, un impegno che dobbiamo a noi, alla nostra salute, alle future generazioni” conclude Alemanno.