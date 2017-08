axelero recensioni sull’economia del futuro

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – La nuova rivoluzione digitale è oramai alle porte e anche nel leccese sta contribuendo a cambiare completamente le abitudini delle imprese, comprese le opinioni che fino ad ora si avevamo in merito. In una situazione economica che ancora non riesce ad uscire dalla crisi profonda che l’ha colpita anni addietro, le nuove opportunità che provengono dal digital stanno avendo numerose recensioni positive. Molti operatori, di ogni settore economico, registrano novità importanti nel loro lavoro. Per le ultime recensioni in merito, il futuro può riservare delle nuove ed interessanti opportunità. Di questo avviso anche l’opinione di axelero, digital company con un progetto dedicato alla formazione digitale, specifica a tutti i livelli creata con lo scopo di diffondere la cultura digitale e per la creazione di nuove professionalità, sia per giovani che imprenditori affermati, un’academy digitale completa e variegata, visitabile su http://www.axeleroacademy.it/.

Recensioni axelero sulla rivoluzione industriale 4.0

Secondo le opinioni comuni la quarta rivoluzione industriale, come viene ormai universalmente denominata, porterà grandi cambiamenti nella nostra vita quotidiana. I modelli di business stanno cambiando, anche in settori dove si riteneva impensabile. Le ultime recensioni sottolineano come si possa ampliare il proprio mercato innovando i sistemi produttivi e distributivi. Questa rivoluzione ha naturalmente bisogno di competenze. Le opinioni che provengono dalle aziende che sono riuscite ad innovare sono molto positive. Basti pensare al food, settore particolarmente importante per la Puglia, in cui le recensioni dei clienti hanno prodotto benefici per i ristoratori che hanno aperto all’innovazione online, e che per axelero costituiscono la prova che cambiare il proprio punto di vista per adeguarsi ad una nuova società sia pagante.

Anche le nostre abitudini sul cibo, infatti, sono influenzate dal fatto che siamo immersi nel web, in ogni momento della vita. In un settore come il food l’opinione di economisti ed esperti è che la nascita di applicativi tecnologici abbia ampliato la base di clientela avvicinando l’utente finale al produttore. Innovazioni simili si potranno avere anche in ambiti economici che stanno avendo sempre più numerose recensioni, avvisaglia di un importante cambiamento in atto. Ma la vera sfida secondo gli analisti di axelero sarà sul fronte della formazione, la pre-condizione, infatti, per la nascita di idee nuove e vincenti è proprio la conoscenza, ad ogni livello della società.

La base del successo nel digitale: la recensione di axelero

La cultura digitale può essere considerata una vera e propria base sulla quale costruire un successo economico che da tempo manca anche nel leccese. Come spiega axelero, in mancanza di questa base anche le imprese più innovative ed all’avanguardia potrebbero avere difficoltà a competere. In difetto di un capitale umano di rilievo, le idee illuminate di pochi rischiano di spegnersi, travolte da una realtà poco incline al cambiamento digitale e non preparata ad esso.

Tuttavia qualcosa si muove anche in questo senso. Grazie allo sblocco di fondi da parte del governo legati al piano Industria 4.0, infatti, è stato creato uno dei primi Digital Innovation Hub per la trasformazione digitale delle imprese e per accompagnarle verso quella che le secondo le opinioni sarà l’economia del futuro; ma non solo. Interdipendente a questo piano è previsto un intenso scambio culturale e formativo, grazie alle intese con le più importanti università della regione.

L’innovazione digitale è ormai alle porte e sta entrando nella vita di tutti noi a grandi passi. Anche l’economia e tutti gli aspetti legati all’occupazione e l’ambito lavorativo ne saranno fortemente influenzati, con nuove opportunità che si presenteranno per chi avrà la prontezza di coglierle. Nel futuro, ma già nel presente, axelero ritiene sempre più importante la formazione e la preparazione, non solo quella specifica delle nuove professionalità ricercate dalle aziende più innovative, ma anche quella per la creazione di un humus digitale che possa far fiorire nuove realtà, che si dimostrino in grado di competere a livello internazionale.