Si intrufolano abusivamente nel centro d’accoglienza, uno di loro si scaglia contro gli agenti: arrestato

OTRANTO (Lecce) – Vogliono condurli in commissariato per identificarli poiché anche privi di documenti, ma uno di loro dà in escandescenze e si scaglia con violenza contro gli agenti fino a farli cadere per terra. Scene di follia ieri mattina a Otranto nel centro d’accoglienza “Don Tonino Bello”.

Tutto ha avuto inizio ieri mattina intorno alle 10.30 quando gli agenti delle volanti del commissariato idruntino sono intervenuti per l’illecita introduzione di tre extracomunitari nell’area recintata della struttura. Gli stranieri arbitrariamente si erano introdotti nella zona interdetta e si erano sistemati su alcuni vecchi materassi accatastati.

Non era la prima volta, tra l’altro. Nelle giornate del 29 e 30 luglio i volontari di un’associazione che si occupa della gestione del centro aveva segnalato un comportamento analogo.

I tre, dopo essere stati allontanati dalla struttura per via dei lavori di disinfestazione, vi erano ritornati imperterriti per poi rimanere fino a ieri mattina. Al loro arrivo gli agenti hanno constatato che nessuno di loro avesse documenti necessari per identificarli. Così hanno invitato i tre stranieri a seguirli in commissariato per le procedure di foto segnalamento.

Gli agenti, per rendere subito chiare le proprie intenzioni, hanno spiegato con calma ed anche in lingua francese le motivazioni dell’accompagnamento in ufficio accertandosi che il gruppetto avesse compreso tutto. Qualcosa però è andato storto. Uno di loro, infatti, ha opposto resistenza con forza sino a passare alle mani. Si tratta di un 19enne originario del Burkina Faso, che, dopo essersi rifiutato di salire a bordo della volante, ha cercato di sfuggire agli agenti.

La reazione è stata molto violenta, tant’è che il giovane non ha esitato a scalciare per poi farli cadere per terra, ferendoli, prima che potessero riuscire a bloccarlo e condurlo in commissariato. Per questo per il 19enne è scattato l’arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lui e gli altri due stranieri sono stati anche denunciati per violazione di domicilio aggravata e continuata in concorso fra di loro.

I due agenti feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano dove sono stati medicati per le ferite riportate. L’autorità giudiziaria , che ha condiviso sin dall’inizio l’opportunità di procedere all’arresto del giovane straniero, ha rilevato, con lo stesso sgomento della polizia, quanto ingiustificabile sia stata la reazione del giovane considerato anche che l’intervento è stato realizzato da agenti in divisa con auto della squadra Volanti, dunque senza possibilità alcuna di equivocare la natura e la valenza dell’attività degli agenti operanti.