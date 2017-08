Collane, orecchini e bracciali falsi per raggirare i “compro oro”: denunciata banda di truffatori tarantini

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Tentano di raggirare i compro oro, cedendo oggetti falsificati per ottenere in cambio denaro. Il modus operandi e le telecamere dei vari esercizi, insieme alla collaborazione delle vittime, hanno permesso agli agenti della questura di Lecce, da maggio sulle loro tracce, di individuarli e denunciarli.

Si tratta di una banda composta da tre tarantini, un 46enne ed un 30enne insieme ad una donna coetanea di quest’ultimo, che si sarebbero resi protagonisti di vari raggiri, tentati e andati a segno. Il primo di questi risale alle scorso 16 maggio, quando gli agenti della sezione Volanti sono intervenuti dopo la chiamata di un dipendente di un compro oro.

Quest’ultimo ha segnalato il tentativo di un uomo di vendergli un paio di orecchini grandi rigati, una collana con tubicini lisci e martellati, un bracciale con ovali irregolari rigati per un peso totale di 40 grammi e per un importo di mille euro. Peccato, però, che si trattasse di monili in falso oro.

Tutti gli oggetti erano muniti di un punzone d’oro ben visibile, ganci e inserti in oro di tale perfetta fattura da poter ingannare un controllo ordinario al momento della vendita se effettuato da personale non esperto. In quell’occasione, però, tutto si concluse con un nulla di fatto: il titolare del negozio non presentò denuncia e gli agenti si limitarono ad identificare il responsabile del tentativo di raggiro.

A distanza di appena 24 ore un nuovo tentativo. La mattina dopo gli agenti sono intervenuti in un altro compro oro per un nuovo tentativo di truffa con le medesime modalità. Un raggiro che non era riuscito solo perché il titolare voleva effettuare una verifica approfondita sottoponendo al taglio gli oggetti. Un intenzione a cui i truffatori, ovviamente, si sono opposti continuando, di rimando, a insistere sull’acquisto.

A testimoniare l’accaduto sono stati i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interno, subito consegnati dalla vittima del tentato raggiro agli agenti chiamati ad intervenire. Elementi che hanno messo nei guai i tre presunti responsabili, il trio tarantino, denunciati in stato di libertà per tentata truffa.

Questi, per nulla intenzionati a fermarsi, sono tornati alla carica il 24 maggio, per ben due volte. Nel primo compro oro il tentativo di truffa è stato nuovamente immortalato dagli occhi elettronici interni, dalle immagini dei quali si riconosceva uno dei tre tarantini precedentemente denunciati in azione. Il proprietario ha inoltre riconosciuto anche la donna del trio, poiché nel corso della giornata del 15 maggio si era già presentata da sola per tentare di vendere dell’oro contraffatto.

Nell’altro esercizio compro oro preso di mira nella stessa mattinata, il tentativo di truffa è andato a segno e al titolare non è rimasto altro che denunciare due dei tre tarantini, la donna e l’uomo suo coetaneo per i reati rispettivamente di truffa e tentata truffa. La vittima in sede di denuncia ha consegnato agli agenti gli oggetti utilizzati dalla 30enne per la truffa, da lui incautamente acquistati.

Dall’osservazione degli oggetti e delle immagini a disposizione, gli investigatori hanno potuto costatare che il bracciale portato in vendita dalla ragazza nella giornata del 15 maggio era identico per caratteristiche di contraffazione e per aspetto a quello portato in vendita dall’altro complice alle ore 18,30 del 16 maggio , nonché identico a quello portato in vendita ore 18,00 dello stesso 16 maggio. La collana contraffatta sequestrata il 17 maggio, invece, era simile a quella venduta il 16 maggio.

Un modus operandi, ormai ben chiaro dunque: sempre con gli stessi oggetti contraffatti la banda mirava a indurre in errore i titolari dei compro oro presi di mira a rotazione, tentando, e qualche volta riuscendoci, ad ottenere denaro in cambio di monili che di oro non avevano nulla.