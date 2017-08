Picchiata e minacciata di morte con un coltello dopo l’ennesima lite, vittima chiama il 112: arrestato convivente

Share 0 Share 0 Share 0

MIGGIANO (Lecce) – Una lite, l’ennesima, scoppiata per futili motivi, ha scatenato la furia del compagno. L’ha aggredita e picchiata ripetutamente, davanti agli occhi del figlio, e minacciata di morte con un coltello. Non era la prima volta che accadeva tra le mura di casa, ma stavolta la donna ha rotto il doloroso silenzio chiedendo aiuto ai carabinieri per uscire dall’incubo.

Il suo aguzzino, nonché suo convivente, un 44enne di nazionalità rumena ma residente a Miggiano, ieri è stato tratto in arresto in flagranza dai militari del nucleo radiomobile e della stazione di Tricase. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce aggravate che avrebbe riservato alla sua compagna, sua connazionale.

E’ stata proprio la donna ieri mattina a chiamare il 112, dopo l’ennesima violenta reazione dell’uomo scaturita da un diverbio nato per futili motivi. A lei il compagno ha riservato ripetute percosse e minacce di morte, realizzate impugnando un coltello da cucina con una lama da 33 centimetri di lunghezza. I militari giunti sul posto l’hanno trovata fuori dall’abitazione teatro dell’aggressione, dove era fuggita appena era riuscita a liberarsi dalla morsa del suo aggressore.

In preda ad una forte agitazione è riuscita a spiegare ai militari che il 44enne era scappato via senza però portare con sé il coltello utilizzato per le minacce, rinvenuto dai militari sul comodino della camera da letto. A spingere la vittima a chiedere aiuto sarebbe stato il concreto pericolo che stava correndo per la propria vita e quella del figlio, sotto agli occhi del quale si era consumata l’aggressione alla madre.

Ai militari la donna ha poi raccontato che la lite e le successive aggressioni fisiche di ieri mattina erano solo le ultime di una lunga serie subite negli ultimi mesi, tutte riconducibili al temperamento violento ed eccessivamente geloso del convivente. Nel frattempo quest’ultimo è rincasato, ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri.

In base al racconto della donna, nuovamente in stato di panico alla vista dell’uomo, i militari hanno fermato il 44enne e l’hanno portato in caserma per approfondimenti. Arrivati in caserma, lo straniero è stato tratto in arresto e, su disposizione del pm di turno, è stato condotto in carcere. Il coltello da cucina è stato sequestrato, e la donna, visibilmente rincuorata per lo scampato pericolo, è stata accompagnata in ospedale per le cure mediche del caso in seguito alle lesioni subìte.