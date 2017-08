Oroscopo del mese di Agosto 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Questo mese, voi dell’Ariete, avrete la pausa che tanto meritate. Sarà un mese piacevole il vostro, liberi da pensieri e tensioni, tutti i problemi che vi hanno afflitto durante gli scorsi mesi ora inizieranno a svanire. Una bella vacanza sarebbe l’ideale, o per lo meno cercatevi di godere al mese questi giorni estivi: il passato è il passato, liberatevi da vecchi rancori e se il futuro è pieno di incertezze avrete tempo per pensarci, ora pensate al presente; datevi del tempo per voi per fare quello che avreste sempre voluto e con chi avreste voluto.

TORO – Grazie a Venere in vostro favore passerete una buona parte del mese in pace e serenità, mentre Mercurio si impegnerà ad aiutarvi nei rapporti sociali. I pianeti più dispettosi saranno Marte e Giove, che potrebbero portare degli imprevisti, probabilmente nell’ambito famigliare, dove magari si avvertiranno tensioni per quanto riguarda il profilo economico, tuttavia non sarete soli, avrete degli alleati agguerriti. Usate più l’astuzia per godervi al meglio le piacevolezze dell’estate.

GEMELLI – Il mese di agosto si presenterà per voi con piacevoli sorprese e diverse soddisfazioni che vi daranno motivo per andare avanti con un sorriso. Giove è in ottima posizione e favorirà il vostro segno dandovi la voglia di conoscere nuove persone. Ovunque vorrete passare le vacanze, sarete al meglio, anche se capiteranno imprevisti e sarete costretti a stare a lavoro voi avrete la forza di non abbattervi. Dei bei giorni vi attendono, ma dopo Ferragosto il cielo inizierà ad offuscarsi un po’. Forse avete paura di tornare alla solita routine? Vi aspettano dei problemi da affrontare? Non temete, non durerà a lungo.

CANCRO – Uscite da un periodo nero, ma agosto sembra portare un po’ di serenità. Le vacanze vi gioveranno senza dubbio, lasciate a casa rancori, non pensate ad eventuali rivalse o rivincite, lascia perdere chi ti ha fatto del male, tutte quelle esperienze negative devi lasciarle alle spalle. L’unica cosa da fare è godervi le vacanze, le stelle voglio la vostra felicità, quindi ci saranno le occasioni per divertirvi e stare bene, coglietele a volo e godetevele fino in fondo, perché ve lo meritate.

LEONE – Il mese di agosto sarà pieno di tante emozioni, sarete attivi, elettrizzati, avrete tanta voglia di fare e di scoprire, vi aspetta un periodo di tanta vivacità ma non mancheranno nemmeno qualche ostinazione e qualche ruggito qui e là. Non c’è da meravigliarsi della vostra grinta, spesso vi sentirete al meglio della forma, anche fisica, e durante qualche litigio non riuscirete a tenere le cose per voi, la voglia di dire la vostra sarà irrefrenabile ma anche se avrete ragioni le vostre potranno essere parole inutili, poiché le persone con chi parlerete non potranno mai capire. Dunque perché sprecare fiato? Pensate a divertirvi piuttosto.

VERGINE – Questo mese sarà del tutto piacevole e pieno di momenti di relax e divertimento. La situazione appare scorrevole, propensa al chiarimento con gli altri, al divertimento con gli amici e insieme alla famiglia. In ogni caso se i chiarimenti non andranno a buon fine, dovrai essere pronto a voltare pagina, ma per il momento pensa soltanto ad essere te stesso e a goderti questo ultimo mese di vacanze.

BILANCIA: Per una buona parte del mese di agosto finalmente ritroverete l’entusiasmo di godervi certi momenti, di pace e serenità, grazie ad un Giove piuttosto favorevole. L’entusiasmo che acquisterete forse sarà solo smorzato da Venere, che non è in posizione favorevole per voi, ma almeno con gli amici andrete alla grande visto che Mercurio si prospetta favorevole. Il divertimenti questo mese non è assicurato, ma comunque lo avrete in piccole dosi.

SCORPIONE: Sarete molto grintosi in questo periodo, forse anche un po’ troppo. Fate bene a godervi ogni istante con la massima intensità, anche perché Marte è nel vostro segno, quindi tutte le emozioni, belle e brutte, saranno accentuate: tratterete sicuramente bene chi vi sta a genio, ma molto male chi no. Il mese di agosto riserverà piacevoli sorprese per quanto riguarda viaggi e divertimento.

SAGITTARIO: Partirete col piede giusto questo mese. Grazie a molti pianeti alleati nel segno del Leone, Mercurio, Giove e il Sole, emergerà una gran voglia di scoprire, di divertirsi e dedicarsi a qualcosa che da tempo volevate fare, a qualche hobby o a qualcosa che vi piace molto fare. È un buon momento per le vacanze ma se non ne avrete la possibilità avrete comunque modo di divertirvi. L’ultima parte del mese si presenta molto biricchina per via di un Mercurio dispettoso: non raccogliete provocazioni e sfide inutili.

CAPRICORNO: Non vi sembrerà vero e probabilmente ci metterai un po’ a capacitartene, ma i problemi che tanto ti hanno afflitto stanno per risolversi. Il mese di agosto desidera per voi un po’ di quiete, godetevi i piccoli piaceri della vita con la persona che più preferite. Vecchie o nuove amicizie presto dietro l’angolo: in particolare da Ferragosto in poi incontrerete persone a voi simpatiche con cui trascorrere del tempo.

ACQUARIO: Stanchi e un po’ suscettibili questo mese. Irritati forse per colpa ancora una volta di una scarsa pazienza che vi porta subito all’esaurimento sentendo magari troppo spesso chiacchiere vuote e stupide lamentele di certa gente. Non si prospetta un gran mese, sarete stanchi della solita routine, cercate di trovare un po’ di divertimento o un po’ di relax prima che vi portino davvero al limite.

PESCI: Buona partenza! Subito ad inizio mese sarete pieni di energia, soddisfatti di sé e molto propositivi e se l’inizio del mese sarà buono, diventerà ottimo col passare dei giorni. I vostri progetti e le vostre iniziative potrebbero portare un grande successo: ben accolte in famiglia. Siete cauti solo a fine mese, per via di Mercurio, potrete essere un po’ distratti e fare gaffe.