Marco Ligabue in Salento: live a Castro

CASTRO (Lecce) – Il tour nazionale “Il mistero del dna” di Marco Ligabue arriva a Castro. L’artista emiliano si esibirà questa sera, in piazza Dante, a partire dalle 22.

Durante il live (ingresso gratuito) farà cantare e divertire il pubblico con i suoi inediti e con brani indimenticabili che hanno fatto la storia della musica italiana. Affiancato dal batterista Diego Scaffidi e dall’insostituibile chitarrista Jonathan Gasparini, darà vita ad un live coinvolgente.

Classe 1970, Marco Ligabue nasce a Correggio (Reggio Emilia) il 16 maggio, condividendo il compleanno con altri importanti personaggi della musica italiana quali Claudio Baglioni, Niccolò Fabi, Laura Pausini e Dolcenera. I punti in comune con il mondo della musica non finiscono qui: l’inclinazione e la passione per la musica nel DNA di famiglia e comincia a muovere i suoi primi passi come musicista – compositore con Little Taver & His Crazy Alligators. Nel 2001 fonda “I Rio” nei quali suona la chitarra e compone molti brani fino al 2012.

Nel 2013 decide di intraprendere la carriera da solista ed entrando al 16 posto nella classifica FIMI con il suo album d’esordio “Mare dentro. Ha all’attivo 3 album in studio, il Premio Menzione Speciale 2015 per l’album L.U.C.I. (Le Uniche Cose Importanti), diverse collaborazioni con importanti nomi del panorama della musica italiana e soprattutto un’intensissima attività live, che lo ha visto protagonista in oltre 250 situazioni in 4 anni.



Ultimo suo lavoro è “Il mistero del DNA”, uscito lo scorso 10 marzo. Oltre all’attività di musicista e cantautore è, dal 1991, fondatore, responsabile e coordinatore di Ligachannel e BarMario, rispettivamente sito e fan club ufficiali di Luciano Ligabue.