Consorzi di difesa, Abaterusso: “Una legge importante, attesa da tempo, che risponde alle necessità dei lavoratori“

BARI – “L’approvazione del disegno di legge che contiene norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità metereologiche e fitosanitarie è una gran bella notizia per la Puglia”. E’ quanto scrive in una nota Ernesto Abaterusso, Presidente Gruppo consiliare Articolo 1 – MDP – Regione Puglia.

“Il Gruppo regionale Articolo 1 – Mdp – continua – è sempre stato convinto della necessità di approvare questo provvedimento per risolvere i problemi legati alle attività stesse dei consorzi di difesa, ma anche e soprattutto quello del personale che per anni ha vissuto in condizioni di precarietà e incertezza e che da oggi potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo”.

“Grazie all’approvazione unanime di questa legge, ottimo esempio di proficua collaborazione istituzionale tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale e il Governo, le funzioni inerenti il servizio di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità metereologiche e fitosanitarie – aggiunge – saranno svolte dall’Arif. Da oggi la Puglia potrà contare su un sistema di difesa del suolo rinnovato e rinforzato. Un sistema più efficiente e giusto, oltre che territorialmente uniforme, con una più precisa attribuzione delle funzioni svolte dai soggetti coinvolti”.

“Ringrazio – sottolinea – il Consiglio regionale in tutte le sue componenti per aver sostenuto l’emendamento da me presentato con il quale si impegna l’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali a dotarsi di personale a tempo indeterminato inquadrato con contratto di natura privatistica, in possesso delle specifiche competenze, professionalità ed esperienze maturate in almeno 6 anni di attività lavorativa continuativamente espletata presso i consorzi di difesa costituenti Assocodipuglia o di Associdipuglia stessa”.

“Occorre tuttavia rammendare – conclude – come ancora oggi persista il problema legato allo squilibrio venutosi a creare tra le attività svolte dal Consorzi di difesa e le somme ricevute da parte della Regione Puglia tra gli anni 2009-2015. Parliamo di 3 milioni di euro. Un problema che da oggi ricadrà sulla testa degli amministratori e dei presidenti dei consorzi e per il quale abbiamo chiesto in Aula un intervento tempestivo, nei limiti del consentito, dell’Assessore Di Gioia affinché si addivenga alla migliore soluzione possibile”.