Carabinieri nella pineta di Torre dell’Orso: controllati ambulanti, chioschi e lidi

TORRE DELL’ORSO (Lecce) – Controlli a Melendugno, nella pineta di Torre Dell’Orso ad opera dei carabinieri della compagnia di Lecce e dei militari della locale stazione, insieme al personale della delegazione di spiaggia di San Foca e della polizia municipale di Melendugno.

Le ispezioni, svolte nei confronti dei cittadini extracomunitari ambulanti che in questo periodo dell’anno, di maggior afflusso turistico, frequentano le località marine, rientrano nell’ambito dell’attività “Spiagge sicure” e riguardano in particolare del rispetto delle prescrizioni relative alle concessioni demaniali ed alla prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti ed alla vendita di merce contraffatta.

Negli ultimi giorni sono stati controllati 12 veicoli e 30 persone per lo più ambulanti provenienti dall’Africa, Senegal e Nigeria.

Due cittadini senegalesi sono stati sottoposti a fermo di identificazione ed uno di questi era ricercato per la notifica di un provvedimento. Due persone sono state segnalate per uso di sostanze stupefacenti in quanto a seguito della perquisizione personale venivano trovati in possesso di 5 grammi circa di marijuana. In particolare, i militari dell’Arma hanno ispezionato 3 lidi balneari, 4 chioschi adibiti a bar ed hanno proceduto ad effettuare 13 contravvenzioni amministrative per violazioni sulla normativa del campeggio.

Infine, sono state sequestrate 30 paia di scarpe contraffatte della marca Nike e Adidas, abbandonate nella pineta da ignoti ambulanti che, alla vista dei militari, si sono allontanati per evitare i controlli di polizia. In merito sono in corso accertamenti al fine di risalire alla provenienza della merce e all’identità dei materiali possessori.