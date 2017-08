Boncuri, via all’allestimento del campo: arrivano i container. Ospiteranno 300 migranti

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Non più una tendopoli, ma un campo attrezzato e controllato dalla protezione civile. Sono arrivati ieri mattina a Masseria Boncuri i primi moduli abitativi messi a disposizione dalla Regione Puglia per la sistemazione dei braccianti extracomunitari ospitati nell’area accoglienza nelle campagne di Nardò.

Come preannunciato giorni fa in occasione della firma del protocollo d’intesa, il campo sarà costituito da ottanta container di cui otto per i servizi igienici, otto per le docce, due moduli-ufficio, uno per infermeria, un bagno per disabili e una tensostruttura da adibire a mensa della comunità. I restanti, aventi quattro posti letto ciascuno, fungeranno invece da abitazione per i circa 300 migranti che già dalla fine di giugno affollano l’area che circonda la struttura della Masseria, fino ad ora ospitati nelle tende fornite dal Ministero degli interni e dal Comune di Nardò.

L’allestimento del campo, che cambia completamente fisionomia e struttura, dovrebbe essere ultimato entro domani. La sua realizzazione segna una svolta decisiva, che completa il percorso fatto dall’amministrazione comunale lo scorso anno e in questa stagione estiva e che si inserisce perfettamente nei dettami dell’accordo siglato lo scorso venerdì in Prefettura a Lecce e che dovrebbe sancire un primo passo nel percorso che condurrà a porre definitivamente fine all’emergenza che dura ormai da anni.

“Dal ghetto e dalle ruspe di Arene Serrazze siamo passati al campo attrezzato di Boncuri – dice il sindaco di Nardò Pippi Mellone – una svolta decisiva nelle politiche di dignità sociale per Nardò e per la Puglia. Sono convinto che partendo dal solido punto di partenza del protocollo, questo sia un contributo importantissimo all’azione tesa a stroncare il business dei “servizi” imposti ai lavoratori migranti. Un obiettivo costruito con il compianto Stefano Fumarulo e con tutte le forze in campo: imprese, sindacati e terzo settore. Grazie all’attenzione del presidente Emiliano, al prefetto e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a questo ribaltamento della situazione, passiamo ancora una volta dalle parole ai fatti”.

La nascita del campo attrezzato, anche se con ritardo rispetto all’inizio della stagione estiva e di raccolta ortofrutticola, nasce anche con l’auspicio che una migliore formula di accoglienza dei braccianti extracomunitari possa contribuire non solo alla fine definitiva dei “ghetti” ma anche a scoraggiare il perpetrarsi del fenomeno criminale del caporalato.

A tal proposito non si placa la polemica scaturita dalla recente operazione messa in atto dai carabinieri, che ha condotto, oltre all’arresto di un caporale, anche alla denuncia di un imprenditore agricolo neretino, che si è scoperto essere suocero dell’assessore alle politiche sociale e al welfare Maria Grazia Sodero.

Nei giorni scorsi, infatti, gli esponenti dell’opposizione cittadina e di Palazzo che siedono in consiglio comunale avevano chiesto a gran voce le sue dimissioni. Una richiesta, questa, che però il sindaco Mellone ha rispedito al mittente, rispondendo per le rime alle accuse in difesa del componente della sua giunta, nei confronti della quale ha ribadito la sua stima e fiducia.

“Non accetto lezioni da chi ha avuto paura di sfidare i caporali e gli schiavisti e da chi ha preferito stare zitto. Questi antischiavisti della domenica, che ora parlano, sono quelli della mancata costituzione di parte civile nel processo SABR, quelli che hanno sostenuto e scaricato il “sindaco dei caporali”, quelli delle migliaia di euro alle cooperative amiche. Sono quelli del ghetto nella ex falegnameria” ha tuonato il primo cittadino.