Eventi accessibili, ma non a tutti. La denuncia di un papà: “Aree per disabili come recinti”

ACQUARICA DEL CAPO (Lecce) – Le sagre, i concerti, gli eventi che riempiono il calendario estivo del Salento sono innumerevoli. Ma innumerevoli sono anche i disagi riscontrati da coloro che, a causa delle proprie disabilità, hanno bisogno di appositi spazi dedicati e aree attrezzate per potervi prendere parte.

Non sempre, infatti, le misure per rendere accessibili a tutti tali eventi sono adeguate e all’altezza. L’ultimo esempio è andato in scena ieri sera durante la “Sagra del Grano” di Acquarica del Capo, consueto e tradizionale appuntamento estivo del paese del Sud Salento. A denunciarlo è il padre di un ragazzo 14enne diversamente abile che ha accompagnato il figlio al concerto di un noto gruppo musicale salentino in programma durante la manifestazione.

“La presente vale come uno sfogo personale, ma vale anche come sfogo di ogni genitore di figli diversamente abili” sottolinea il papà del ragazzo nella sua lettera. L’uomo, armato di cellulare, ha documentato con degli scatti fotografici la situazione che le persone in carrozzina hanno trovato al loro arrivo nell’area loro destinata.

“L’organizzazione, come già successo in passato non ha tenuto molto conto delle problematiche delle persone diversamente abili” scrive. Negli scatti si nota la pedana “di fortuna” che i genitori della gente in carrozzina ha ricavato con alcune balle di fieno per poter creare un rialzo tale da poter permettere loro di vedere qualcosa. La zona loro destinata, infatti, era costituita da un’area recintata con delle transenne.

“Dalle mie parti uno spazio del genere sistemato in quel modo viene chiamato ‘puddharu’ o meglio recinto per pecore o galline” sottolinea il padre indignato. “Questa purtroppo, non è la prima e non sarà l’ultima manifestazione che viene organizzata senza tener molto conto di determinate situazioni – conclude – Credo che le persone con difficoltà abbiano gli stessi diritti che hanno le persone più fortunate di loro ad assistere alle varie manifestazioni e che gli organizzatori abbiano invece il sacrosanto dovere di rendere queste davvero accessibili”.