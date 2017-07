Addosso la droga dello sballo, due 17 enni arrestate per spaccio. Nei guai pure un 39enne

Share 0 Share 0 Share 0

MAGLIE (Lecce) – Sono finite pure due baby pusher nella rete dei carabinieri della compagnia di Maglie che, anche per questo weekend, hanno posto in essere un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga che rifornisce la movida del litorale salentino.

Tre persone arrestate, una denunciata, numerosi assuntori di stupefacenti segnalati al prefetto, 20 militari coinvolti e 10 autovetture impiegate: questi i numeri del dispositivo.

A preoccupare le forze dell’ordine il fatto che assunzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di provenienza assolutamente dubbia e incerta, siano abitudini sempre di gran moda. E i giovanissimi, spesso minorenni, non ne sono affatto immuni. Anzi, proprio loro risultano sempre più toccati dal problema. E’ proprio di questi giorni, a tal proposito, la terribile notizia che una ragazzina 16enne è morta a Genova stroncata, a quanto pare, proprio da una dose di Mdma. La voglia di sballo è forte, non solo ai fini di un divertimento senza “filtri”, ma anche come strumento per superare crisi personali e momenti difficili.

Alcuni minori, per ammortizzare le spese della vacanza, varcano, poi, il sottile confine esistente tra chi assume e chi spaccia droga.

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Maglie si sono imbattuti proprio in questa situazione. Durante una ricognizione nel parcheggio di una nota discoteca del litorale, hanno proceduto al controllo di quattro giovani, tre dei quali minorenni provenienti da Avezzano.

Evidente, in loro, un certo nervosismo, tanto far ritenere che potessero occultare sulla persona o tra gli effetti personali della sostanza stupefacente. Pochi minuti sono serviti ai Carabinieri per capire che effettivamente due del gruppo, due ragazzine di 17 anni, in vacanza nel Salento insieme agli altri, stavano nascondendo qualcosa di illecito.

Addosso a una sono state rinvenute 20 dosi di Mdma in granuli, all’altra altre 3 dosi di Mdma e un flacone di popper. Svariate e vaghe sono state le versioni fornite dalle minorenni in ordine alla provenienza delle sostanze, pertanto al termine delle formalità di rito, sono state tratte in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pm dei minori, accompagnate al centro di prima accoglienza femminile di Bari.

E’ stato poi fermato un gruppetto di tre persone, notate dai militari armeggiare con degli involucri di cellophane. Alla vista dei militari, uno di questi ha letteralmente ingerito un involucro che poi ha dichiarato essere sostanza stupefacente precedentemente acquistata dagli altri due. Fermati e sottoposti a controllo, a seguito di perquisizione personale, uno dei due, Giuseppe Schito, 39enne di Lecce, soggetto già noto proprio per reati in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di tre dosi di eroina e di 185 euro, somma sottoposta a sequestro unitamente alla droga poiché ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

Anche la donna che era in sua compagnia, B.B., 41enne, di Lecce, già nota alle forze dell’ordine, è finita nei guai per concorso nel reato unitamente a Schito, e pertanto deferita in stato di libertà per il medesimo reato.

Il servizio ha portato altresì alla segnalazione al Prefetto di Lecce di otto persone per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, con il recupero e sequestro amministrativo di 1,5 grammi di cocaina, 8,5 gr di marijuana, circa 2 grammi di hashish, 1,2 di mdma ed uno spinello già confezionato.