A Paola Povero la Presidenza del Consiglio Comunale. Il “non voto” del centrodestra

LECCE – Paola Povero è stata eletta al terzo scrutinio presidente del Consiglio Comunale di Lecce nel corso della odierna riunione dell’Aula, la prima dell’era Salvemini.

21 i voti a suo favore, una scheda bianca, in 10 – del centrodestra – hanno espresso il “non voto”, pur rimanendo in Aula, un istituto previsto dalla normativa, come ha spiegato lo stesso ex sindaco Paolo Perrone cui è toccato il compito – da consigliere più suffragato – di condurre i lavori fino all’elezione del presidente. Vice sono Marco Nuzzaci e Fabio Valente.

L’ex sindaco, nel lasciare il posto a Paola Povero, ha espresso l’auspicio che possa esercitare il suo ruolo, in un momento delicato politicamente quale quello attuale, “nel rispetto delle prerogative della minoranza”. L’esponente dem si è detta emozionata e ha parlato di “responsabilità” verso i cittadini a prescindere dall’incarico che ognuno riveste nell’Aula. “Sarò garante di tutto il Consiglio Comunale – ha assicurato – e mi aspetto che la minoranza possa esserci d’aiuto”.

Tutti presenti i consiglieri in occasione del primo Consiglio dell’era Salvemini, che ha giurato, come da rito. Tra il secondo e il terzo scrutinio per l’elezione del presidente del Consiglio si è assentato Michele Giordano, alle prese con la concomitante assemblea di Fratelli d’Italia, il suo partito.

I lavori del primo Consiglio Comunale sono stati caratterizzati dalla dichiarazione di “non voto” da parte della minoranza di centrodestra, “non per disimpegno o per mancanza di rispetto”, ha chiarito Mauro Giliberti, candidato sindaco della coalizione, ma per la presa di distanza rispetto alla “eccentrica” – come l’ha definita l’ex assessore Gaetano Messuti – decisione della Commissione elettorale di conferire il premio di maggioranza a Salvemini e ai suoi. Una scelta contrastata a suon di ricorsi.

Pertanto la dichiarazione di non voto è arrivata non solo in occasione dell’elezione del presidente del Consiglio, ma anche sul primo ordine del giorno, ovvero la convalida del sindaco e dei consiglieri eletti. Salvemini ne ha “preso atto”, pur evidenziando che non vi sarebbe stata alcuna “incoerenza” tra la volontà di presentare i ricorsi e il voto sulla delibera. E Antonio Rotundo, capogruppo Pd, ha specificato che “noi abbiamo il diritto e il dovere di approvare la delibera”, che “legittima anche la vostra presenza in quest’aula”. Una decisione “incomprensibile”, a suo avviso, quella degli “amici” del centrodestra.

La dichiarazione di non voto è stata ribadita da diversi esponenti della minoranza – eccezion fatta per Fabio Valente del Movimento Cinque Stelle che, invece, ha votato – che, in ogni caso, hanno formulato gli auguri di buon lavoro ai presenti e hanno riconosciuto la vittoria di Carlo Salvemini al ballottaggio. Prima dell’inizio della riunione, in una sala consiliare affollatissima – vi sono stati scambi di saluti tra i rappresentanti di maggioranza e minoranza. Il pubblico, a tratti un po’ rumoroso, è stato ripreso in due occasioni da Perrone e invitato a tenere un comportamento consono.