L’oroscopo per la settimana dal 30 luglio al 6 agosto 2017

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Le soddisfazioni professionali non vanno in vacanza, ma tu si. Devi recuperare tutto il tempo perso con le persone che ami. Se hai lavorato fino a tardi e senza mai lamentarti, lo hai fatto sapendo che stai costruendo qualcosa di importante per te e chi ami. Grande forza e determinazione grazie anche all’aiuto di Venere che ti completa e soddisfa sul fronte affettivo ed erotico, e Marte che ti regala una grande carica emotiva. Settimana molto positiva per coloro che sapranno vincere a testa alta anche sul nemico più acerrimo, con l’eleganza che gli compete e senza rincarare la dose. Agosto impone un pò di riposo e relax, comincia ad allentare la corda già questa settimana.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Sarà una settimana decisiva sul fronte lavorativo e finanziario. Forse finalmente farai l’investimento che rimandi da tempo, forse finalmente è ora di osare. Ti verrà inoltre comunicata una importante opportunità di crescita che ti riempirà d’orgoglio. Weekend di relax e coccole, di grande calore umano e forse anche, finalmente, di partenza per le vacanze. Settimana decisamente in love. Venere regna sovrana. L’amore può tutto se è amore vero, maturo, erotico, passionale, emotivo, accogliente, sentito. Ne trarrai grande forza. Non a caso Marte supporta Venere e ti offre una dose extra di forza e convinzione. Agosto è un mese magico.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Lenta, ma inesorabile ripresa per uno dei segni più forti dello zodiaco. Questa settimana avrai mille cose da fare e non mancheranno momenti di sconforto. Ma stai per andare in ferie. Ottima l’influenza di Venere, grande serenità in casa per chi vive storie ormai collaudate e grande intraprendenza per chi sogna l’amore vero. Weekend energico, carico, ma lento, rilassato, sereno e forse in partenza. Settimana di grandi dialoghi, relazioni, dibattiti, incontri e scontri verbali. È la settimana delle parole, nel tuo caso fondamentali per arrivare a creare ‘fattì, ovvero lavoro, ti aspetta un caldo e impegnativo Settembre. Esci da un periodo nero, di umore ai minimi storici e preoccupazioni. Agosto ti regalerà momenti di felicità.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Agosto per te non sarà esattamente un mese di ferie, o almeno non di giornate interminabili abbandonato sotto l’ombrellone. Hai bisogno di cambiare aria, e forse presto potrai farlo nonostante il troppo lavoro, ma nel weekend dedica del tempo a te stesso: corsa, bici, passeggiate, quello che conta è stare all’aria aperta! Settimana che tra alti e bassi non ti regala il riposo che vorresti e neanche le ore di sonno extra che tanto desideri. Registrerai grandi picchi positivi caratterizzati da entusiasmo e successi professionali; e grandi picchi negativi che ti trascineranno verso il basso. Colpa ne ha un pò Venere, capricciosa e polemica, con il partner sarà un continuo litigare, rimarcare, non riuscire a trovare un punto d’incontro. Sarà un generale condiviso bisogno di fare pausa e salire sul primo aereo.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Cominciamo dalla fine, sabato e domenica di riposo, relax e un pò di sano shopping. Settimana carica di sentimenti contrastanti, paure, tensioni e grande convinzione professionale. Al lavoro sarà finalmente ora di togliersi un sassolino dalla scarpa, forse un collega che spesso ha minato la tua credibilità e serietà, oggi avrà il ben servito. Vuoi partire leggero. Venere sembra a tratti coccolona e abbastanza serena per chi vive storie da tempo, al contrario invece risulta a dir poco dispettosa con chi è single poichè non riuscirà a trovare nessuno per cui provare un reale interesse. Ma Agosto è appena iniziato! Cari single dovete solo pazientare un pò!

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Agosto è anche amore, Venere è li distesa quasi sotto gli ombrelloni di tutti i segni. L’amore ti supporta con grande serenità, anche se vorresti più trasporto non solo sotto le lenzuola. In tutti gli ambiti sarà la settimana della maturità. Così impulsivo e per nulla ragionevole di indole, eppure così ponderato in questa settimana. Non mancheranno momenti in cui vorrai mandare, come dire, ‘in vacanza qualcuno. Le stelle sono molto favorevoli. Settimana di grande importanza economica grazie a Giove che si diverte a giocare con i numeri. Saranno giorni decisivi per le decisioni che ti vedranno protagonista di un grande cambiamento da Settembre. Questa settimana dovrai però ponderare ogni tua prossima mossa.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Il lavoro non ti dà quello che vorresti. Un capo che non sopporti, situazioni di incompatibilità professionale, e anche quello che ti piace tanto fare perde un pò di bellezza. Ma forse il problema è dentro di te: non sarai troppo esigente? fiscale? formale? rigido su idee che non possono essere legge per tutti? L’amore se c’è è amico, complice, sensuale, litigarello, ma presente. Per i single settimana semplicemente possibilista, ma molto dipende da te. Non sarà un inizio Agosto scoppiettante, ma alquanto problematico, soprattutto a causa di imprevisti davvero imprevedibili, di quelli che fanno pensare a una nuvola nera. Ma le vacanze sono ormai arrivate, un picolo sforzo ancora e finalmente sarà solo relax.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Se durante tutto l’anno sei sempre agitato ed elettrico, pensi che agosto possa fare eccezione? Giove imporrà un pò di generale cautela sul fronte lavorativo ed economico il che vorrà dire rimandare qualche decisione al rientro dalle ferie piuttosto che fare scelte azzardate. Dunque, meglio riflettere bene e magari con i piedi in acqua prima di fare investimenti importanti come l’acquisto di una casa o di una seconda casa, o scelte di cambi di rotta professionale. Settimana fortunata per i single che di certo troveranno qualcuno con cui condividere momenti di grande passione, ma non è detto che alla passione segua la decisione di portare il fortunato o la fortunata in vacanza. Venere ha voglia di storie fresche, di amori romantici ma brevi, di intese al primo sguardo, di emozioni forti, di passioni travolgenti, di amori estivi. Per le coppie collaudate sarà invece un’estate da manuale.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): E se Agosto fosse un pò il momento di fare pulizie, in casa, nella borsa, nello zaino, nel cuore? Mercurio impone un pò di selezione a tutti i livelli, nei lavori da fare, nelle persone da frequentare, in quello che hai da dire. Sarà una settimana intensa, ma il weekend ti solleverà e ti porterà leggerezza, qualche piccolo nervosismo amoroso, e tanta voglia di silenzio. Settimana piena di mille cose e carica di entusiasmo, la partenza è ormai vicina e forse sei già in viaggio. Evita questa settimana di fare scelte affrettate, pondera ogni cosa, rifletti. Venere porterà grande entusiasmo sotto le lenzuola.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Quasi vacanze, quasi. E se questa fosse la tua ultima settimana al lavoro prima di partire, di certo non ci sarà da annoiarsi: idee, progetti, piani di lavoro stanno prendendo forma in modo così dinamico che al tuo lato più stacanovista dispiacerà quasi partire. L’entusiasmo non ti manca e sarà tutto un fermento in questi sette giorni in cui ogni cosa ti sembrerà realizzabile, ma l’entusiasmo non basta e questo è il momento in cui diventa importante prenderti cura del tuo corpo, della tua salute fisica, è tempo di pensare al tuo benessere psicofisico. L’amore c’è ed è forte, intenso, complice. Ci sarà Venere anche per i single, nonostante l’approccio un pò timido non mancheranno conquiste in ambito amoroso. Anche chi confida negli amori estivi per porre fine a un lungo periodo di singletudine o per mettere in atto il chiodo schiaccia chiodo, avrà fortuna.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Sei già in aeroporto con le pinne, il fucile e gli occhiali e tac, Mercurio si divertirà a creare imprevisti lavorativi ai quali non potrai sottrarti. Oltre alle problematiche legate agli imprevisti lavorativi dell’ultimo momento, in settimana una nuova opportunità da valutare rimescolerà le carte in tavola e i pensieri nella tua testa. Probabilmente qualcuno sarà anche costretto a rimandare la partenza o a fare una riunione di lavoro telefonica appena giunto a destinazione. Weekend positivo, Venere consolatrice e sia i single che gli accoppiati non avranno da lamentarsi in termini di passione. Anche se Marte si divertirà, di tanto in tanto, a minare la tua serenità, e cercherà in tutti i modi di creare situazioni limite per farti innervosire e perdere di mira il tuo ‘essere in vacanza o essere quasi in vacanza’, tu ricorda sempre che è Agosto e devi divertirti.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Per fortuna è estate, il tuo lavoro rallenta sempre più, la calma lavorativa aiuta la tua serenità, Marte calma i suoi e i tuoi bollenti spiriti, Venere sfodera armi di seduzione irresistibili, con aggiunta di romanticismo e amore profondo, e la prima settimana di agosto si rivelerà foriera di grandi soddisfazioni, piacere, godimento puro, benessere, serenità con il mondo intero. Settimana di generosità all’ennesima potenza: non saprai dire di no a nessuno, aiuterai chiunque avrà bisogno di una tua mano. Colleghi, amici, parenti, sarai un punto di riferimento per tutti. Attento a chi confonderà la tua bontà con stupidità e sappi tirar fuori le unghie o le spine se necessario!