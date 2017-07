La vocalist di Zucchero Lisa Hunt al “Ruffano Trend&Blues Festival”

Share 0 Share 0 Share 0

RUFFANO (Lecce) – a Ruffano torna il grande blues in piazza San Francesco. Protagonista della serata la vocalist di Zucchero Lisa Hunt.

A partire dalle 21 la cantante statunitense si esibirà nell’ambito della quindicesima edizione del “Ruffano Trend&Blues Festival” organizzato dall’associazione Salento in Blues e con il patrocinio del Comune di Ruffano.

Lisa Hunt ha cominciato a cantare nella grande tradizione afroamericana della musica Gospel, dove risiedono le origini del suo stile vocale carico di Soul. Lisa ha studiato canto al City College di New York ottenendo la laurea in musica e successivamente ha pubblicato il suo album di debutto “A little Piece of Magic” per l’etichetta Universal/Polidor. Molti dei suoi brani sono stati pubblicati su varie compilation in tutto il mondo e sia come cantante che come compositrice ha venduto più di un milione di copie di dischi. Ha cantato in colonne sonore di film americani che includono “Subway’s Stories” per la HBO (regia di Jonathan Demme), “Goodnight Moon” con Lauryn Hill, Natalie Cole, Patti Labelle, Billy Crystal e Susan Sarandon. In studio ha collaborato con famosi produttori come Jellybean Benitez (Madonna), Toni C (Whitney Houston), Frank Farion (LaBouche, Milli Vanilli), The Berman Brothers (Amber, Ultra Nate), e molti altri.

In Italia è stata la vocalist di Zucchero per molti anni sia in studio che sul palco e ha lavorato con moltissimi artisti, da Pavarotti a Ray Charles.Ha condiviso il palco con i più grandi della musica: Eric Clapton, James Brown, Dionne Warwick, Brian May, Randy Crawford, Joe Cocker, Miles Davis, Andrea Bocelli, Ronan Keating, Macy Gray, Mousse T, Dolores O’Riodan (dei Cranberries), Tina Arena, Cheb Mami, Alen Vitasovic e Jo Hansson. In Australia Lisa ha fatto tour e registrato con Jimmy Barnes, Deisel, Radio Freedom, e Johnny “B.Good” Johnson. Lisa è anche un’attrice ed ha partecipato a molti Off-Broadway Musical e agli show da lei prodotti “The Roots Of My Soul” e “Bluesical”. Negli ultimi anni è stata in tour in Australia e in Medio Oriente con la Rhythm and Blues retrospective ‘Forever Soul’. Attualmente la sua attività si divide fra l’Australia, New York e Italia.

Ad aprire questa quindicesima edizione Carmy&The Mercenaries e Cafiero Blues Band.

L’ingresso è libero.