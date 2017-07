Un Dall’Olio nella Pinacoteca d’Arte Contemporanea di Castello Imperiali

Share 0 Share 0 Share 0

FRANCAVILLA FONTANA (Brindisi) – La Città di Francavilla Fontana aggiunge un nuovo tassello per la realizzazione del progetto che la renderebbe una “Città d’Arte Contemporanea” riconosciuta da artisti ed appassionati d’arte.

La prestigiosa collezione destinata alla nascente “Pinacoteca d’Arte Contemporanea di Castello Imperiali” dedicata esclusivamente ad artisti affermati in Italia e all’estero, si arricchisce di una nuova opera, grazie alla donazione del Maestro Luca Dall’Olio. Il dipinto, anche immagine della copertina nel diario del prossimo anno scolastico degli alunni delle tre scuole primarie della città, è un olio su tela cm 100×100 ed è intitolato “Francavilla Fontana/Paese incantato…”, realizzato, in occasione della sua personale del dicembre scorso, pensando alla Città degli Imperiali, come avvenuto per le altre opere precedentemente donate (Athos Faccincani, Ulisse e Beppe Francesconi) dietro proposta di Ottorino Picardi, Presidente del SAE – Salento Art Events, curatore organizzativo di mostre dedicate ad artisti di calibro internazionale e promotore della Pinacoteca d’Arte Contemporanea di Castello Imperiali. La donazione è avvenuta giovedì 27 luglio 2017, alla presenza del Sindaco, prof. Maurizio Bruno, e del convinto e determinato fautore del progetto: l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, prof. Enzo Garganese (coadiuvato dal Responsabile Organizzativo del Castello, Antonio Andriulo). La realizzazione della Pinacoteca d’Arte contemporanea si affiancherà ad altri progetti: il museo archeologico, di prossimo inaugurazione, e, in cantiere, agli spazi dedicati all’Arte Moderna, agli artisti locali storicizzati e alla Quadreria degli Imperiali.

( Cenni biografici: ) Luca Dall’Olio nasce a Chiari (Brescia) nel 1958. Si diploma all’Accademia di Brera. I suoi viaggi alla scoperta dei luoghi più nascosti dell’amata Italia sono per l’artista fonte di ispirazione e un’occasione per reinterpretare volti, luoghi e culture lontane. Dall’Olio ha esposto alla Quadriennale di Roma, nel Padiglione Italiano della Biennale di Venezia, presso gallerie e istituzioni museali nazionali e internazionali, alla Miami International Expo e alla Art Expo di New York. Tra le sue opere vi è un mosaico di 20 mq realizzato per la stazione metropolitana in Roma Capitale “Villa Bonelli”. Inoltre vanta collaborazioni con “GEO”, Rai, attraverso le opere inserite nella scenografia, e la partecipazione ad iniziative della Fabbrica del Sorriso di Mediaset Friends.

( Cenni critici: ) Paolo Levi: “…Dall’Olio medita sull’esistente e tramite la bellezza sofisticata delle sue cromie, racconta la condizione umana, presentata in una chiave poetica… una poetica visiva capace di raccontare quello che di solito si vede solo nei sogni”. Vittorio Sgarbi: “Dall’Olio ha saputo conservare intatto l’incantamento dell’infanzia e costruisce narrazioni visive che si propongono alla complicità di chi fortunatamente non ha voglia di crescere. Le potenzialità coloristiche e inventive del decoro rendono accattivante la narrazione, la cui trama sembra appartenere a un maestro antico, come quelli che decoravano di forme luminose le vetrate delle chiese o che intessevano grandi arazzi sulle pareti degli antichi castelli”. Carmen De Stasio: “La costruzione artistica di Dall’Olio è dimora che accoglie i sogni all’interno di un contesto culturale profondo. Storie invisibili, animate da personaggi che potrebbero comparire all’interno della tela e movimentarla come un mondo incantato dai colori di velluto. Un mondo che non sbiadisce come mai sbiadiscono i sogni”.