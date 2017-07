Lotta al caporalato e accoglienza migranti, siglato il protocollo. In arrivo a Masseria Boncuri 80 container

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE/NARDO’ – Alcuni arriveranno già tra oggi e domani, gli altri nei prossimi giorni, anche se fuori tempo massimo e a stagione, sia estiva che ortofrutticola, abbondantemente iniziata. Gli 80 container destinati ad ospitare i posti letto ed i servizi di circa 300 lavoratori stagionali che affollano le campagne di Masseria Boncuri di Nardò, saranno posizionati ed operativi entro e non oltre martedì 1 agosto.

Questo è quanto è stato assicurato questa mattina a Lecce nel corso dell’incontro che si è tenuto in prefettura per la firma del protocollo d’intesa in materia di accoglienza e lavoro stagionale in agricoltura. A siglarlo sono stati il prefetto Claudio Palomba, l’assessore regionale Sebastiano Leo, il vice presidente della Provincia di Lecce Paola Mita e il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, insieme a tutti i soggetti impegnati a fare la propria parte nella creazione e realizzazione di una rete di accoglienza per gli stagionali, quali i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, associazioni ed enti preposti.

Il documento è frutto del lavoro attuato nel corso dell’anno dal tavolo permanente di coordinamento provinciale sul lavoro dei migranti stagionali in agricoltura, che ha visto confrontarsi sulla tematica, più volte, i rappresentanti delle istituzioni, sindacati ed associazioni per compiere un primo passo verso un migliore modello di accoglienza nei luoghi interessati dall’emergenza dei lavoratori stagionali extracomunitari che da anni si verifica puntualmente in Salento.

“Siamo partiti dalla sistemazione di Masseria Boncuri, che dovrebbe avvenire a breve con la sistemazione dei container, acquistati grazie al finanziamento della regione Puglia partecipato ad una apposita gara per l’acquisizione delle strutture” ha spiegato il prefetto Palomba. Degli 80 container in arrivo, 20 saranno occupati da bagni, servizi igienici ed uffici relativi agli sportelli di ascolto e aiuto ai lavoratori. I restanti avranno quattro posti letto ciascuno, divenendo così dei piccoli nuclei abitativi. Ma il progetto non finisce qui, almeno sulla carta.

Oltre al presidio medico-sanitario, già attivato ad inizio stagione grazie ad un accordo tra il Comune di Nardò e la Asl di Lecce, che si occupa dell’assistenza dei migranti ma anche delle verifiche della loro idoneità fisica al lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, c’è anche l’ambito trasporti. “Grazie sempre a fondi regionali stabiliremo un servizio di collegamento, partendo da mappatura dei percorsi e dei luoghi di partenza e destinazione” ha spiegato ancora il prefetto.

Una novità assoluta sarà il ruolo che verrà svolto dalla protezione civile, che gestirà il campo. I volontari che ne fanno parte si occuperanno di regolare e controllare gli accessi, le uscite, cercando di dare un’organizzazione organica e ordinata. Il faro che guiderà tutte queste attività è costituito dalla salvaguarda dei diritti, la sicurezza sul lavoro, la tutela sanitaria e l’emersione del lavoro irregolare, principi cardine della legge 199 del 2016 che sancì l’introduzione del reato del caporalato, la cui azione di contrasto passa anche attraverso la costituzione di un sistema di accoglienza valido ed efficace che faccia da deterrente al perpetrarsi del fenomeno. In questo ogni ente ed associazione svolge un compito differente e fa la sua parte, come tante piccole tessere di un mosaico.

Il Ministero dell’Interno sta assicurando la copertura delle spese per 60mila euro per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza ( che probabilmente verrà installato il prossimo anno), per l’acquisto di 300 letti e dei contenitori per l’acqua potabile. Il Comune di Nardò, già ad inizio stagione, ha allestito le 20 tende da campo, per un totale di 160 posti letto, utilizzate per il campo di Arene-Serrazze 2016, mentre la Asl, come detto, si occupa dell’assistenza sanitaria. Per il sostegno e l’aiuto nel contesto del rapporto lavorativo scende in campo la Provincia di Lecce che, tramite il Centro per l’impiego, ha predisposto l’attivazione di uno sportello operativo a disposizione dei migranti dove potranno essere indirizzati verso le organizzazioni sindacali.

E ancora, ci sono l’ente bicamerale Cassa Amica, la Caritas, la Cooperativa sociale rinascita, il Consiglio italiano per i rifugiati, l’Istituto di Culture mediterranee che forniscono ulteriore supporto, in alcuni casi anche linguistico e psicologico con volontari specializzati. Nelle azioni di contrasto al lavoro nero, prevenzione e ordine pubblico, invece, svolgono un ruolo fondamentale l’ispettorato territoriale del Lavoro, lo Spesal, Inps, Inail, le forze di polizia locale e tutte le forze dell’ordine. La cooperativa Mosaico invece da giugno si occupa della gestione della struttura della Masseria Boncuri, ristrutturata di recente con i fondi Pon, incaricata dal Comune di Nardò per la somministrazione dei pasti e la sorveglianza dei 16 migranti che ospita.

Il protocollo da oggi ufficialmente operativo avrà la durata di un anno, ma potrà essere rinnovato e ampliato, soprattutto in considerazione del fatto che il fenomeno criminale del caporalato è ormai ben radicato sul territorio e per questo difficile da estirpare. “L’accordo firmato oggi sancirà un miglioramento delle condizioni di lavoro e di permanenza sul nostro territorio dei migranti stagionali grazie alle misure messe in campo dalle istituzioni, di cui sul lungo periodo si vedranno i risultati” ha dichiarato stamani a margine dell’incontro il sindaco di Nardò, Pippi Mellone.

“Questo è l’ultimo anno dell’emergenza, ed è un fatto estremamente positivo – continua – I tempi della burocrazia purtroppo non sempre corrispondono alla buona volontà di chi opera nel settore. Come Comune di Nardò possiamo dire però di non esserci mai sentiti soli, perché la prefettura e la regione puglia ma anche le forze dell’ordine e le associazioni sono state accanto a noi. Il Comune ha fatto tutto quello che poteva e anche qualcosa in più, spesso anticipando anche dal punto di vista normativo quelle che sono state le misure prese dallo stesso Parlamento. Un esempio importante è quello dell’ordinanza anti caldo che ha anticipato sotto molti punti di vista anche quanto ora previsto dalla legge anti caporalato”.