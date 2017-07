Esclusi dal Consiglio, presentano ricorso. Quinto: “Dalla Commissione lettura irrazionale”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Esclusi dal consiglio Comunale per effetto dell’attribuzione del premio di maggioranza a Salvemini, presentano ricorso al Tar.

Ad assistere Angelo Tondo, Attilio Monosi, Giorgio Pala, Laura Calò, Federica de Benedetto l’avvocato Pietro Quinto, esperto in questioni amministrative.

Quinto sottolinea come “si sia dapprima letto in data 19 luglio un dispositivo, e, successivamente, in data 24 luglio, si sia depositata la motivazione, articolata in dodici pagine, allegata allo schema del verbale. Solo che il verbale elettorale – precisa – articolato in paragrafi, non è una sentenza, ma un atto amministrativo ricognitivo”, ovvero “un atto a contenuto vincolato, che non necessita in quanto tale di una motivazione”.

Essa si sarebbe resa necessaria per “forzare il dato normativo in contrasto peraltro con i modelli e le istruzioni ministeriali“. Non si è trattato, a parere dell’amministrativista, di una interpretazione della legge, bensì di “una disapplicazione della lettera e della ratio della disposizione, che, attraverso il voto disgiunto per il calcolo dei voti validi al primo turno ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza, ha inteso salvaguardare sia la governabilità che la rappresentanza delle liste”.

Nel merito della questione, l’avvocato Quinto richiama la sentenza della Corte Costituzionale a proposito dei criteri applicativi della norma sul procedimento elettorale.

“Con la sua articolata motivazione il Giudice delle leggi ha chiarito che il valore difeso dal legislatore è quello della rappresentanza delle liste, e che il sistema elettorale nel suo complesso, soprattutto per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è proporzionale con una eventuale correzione di tipo maggioritario subordinata però a due condizioni. Da ciò deriva la impossibilità logica e giuridica di sommare – così come è avvenuto per le elezioni nel Comune di Lecce – i voti del Sindaco del secondo turno ai voti del primo turno, posto che solo questi ultimi determinano la rappresentanza effettiva della volontà degli elettori espressa con il voto alle liste ed ai candidati sindaci nel medesimo turno”, sottolinea Quinto.

La “erroneità” dell’interpretazione adottata dall’Ufficio Elettorale emergerebbe dalla esemplificazione riportata nell’allegato al verbale dell’Ufficio, secondo cui ampliando il bacino dei voti validi (con riferimento ai risultati delle elezioni nella città di Lecce) il montante da prendere in considerazione per la verifica del superamento della soglia del 50% sarebbe pari a 93.053 voti con la conseguenza che il 50% di tale cifra corrisponderebbe a 46.526,5 voti, “sicché nessuna lista al primo turno avrebbe ottenuto tale risultato (secondo tale logica, sarebbe stato necessario conseguire l’inverosimile risultato del 90% delle preferenze di lista al primo turno senza ottenere l’elezione del sindaco collegato)”.

Una lettura caratterizzata, però, secondo Quinto, da “irrazionalità“. Il meccanismo invocato, infatti, “sterilizzerebbe la scelta del legislatore che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, ha inteso salvaguardare il voto degli elettori e la rappresentatività delle liste”.

“Con siffatto meccanismo – conclude Quinto – diventerebbe del tutto irrealizzabile la fattispecie delineata dalla norma che condiziona l’attribuzione al premio di maggioranza al sindaco eletto al secondo turno alle due condizioni poste con riferimento ai risultati del primo turno e, in particolare, alla circostanza che in quel turno una lista o gruppo di liste non abbia conseguito la maggioranza dei voti validi espressi nel medesimo turno”.

Con una ulteriore comunicazione, Quinto fa sapere che il presidente del TAR Antonio Pasca ha emesso il decreto di fissazione dell’udienza per la discussione del merito designando la data dell’11 ottobre e assegnando a sé medesimo come relatore l’istruzione del ricorso, “ulteriore dimostrazione – ha commentato – della tempestività della giustizia amministrativa avuto riguardo anche alla sospensione dei termini per il periodo feriale”.