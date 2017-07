Trasportati in 10 sull’auto per lavorare nei campi: caporale in manette. Una denuncia

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Assoldati da un caporale nei dintorni di Masseria Boncuri, piena di braccianti extracomunitari in cerca di lavoro. Poi la contrattazione al ribasso, il viaggio in 10 in una vecchia auto malconcia, stipati come bestie, ed infine l’approdo sul posto di lavoro, un fondo agricolo dove hanno realizzato la raccolta ortofrutticola. Un iter che chissà quante volte al giorno in questo periodo dell’anno si ripete, questa volta però interrotto dal blitz dei carabinieri che hanno arrestato e denunciato i presunti responsabili dell’ennesimo e di certo non ultimo episodio di moderno schiavismo, che da anni ha ormai il nome di caporalato.

A terminare in manette è stato Ayouba Conde, 21enne di nazionalità guineana, mentre se l’è cavata con una denuncia a piede libero D.L., 55enne di Nardò e proprietario del campo situato in agro di Sannicola. La maxi operazione anti caporalato realizzata dai carabinieri della compagnia di Gallipoli insieme ai colleghi della stazione di Nardò, coadiuvati dagli uomini del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro di Lecce, ha avuto inizio questa mattina all’alba dalla Masseria Boncuri, dove, com’è noto, tra le 22 tende del Ministero dell’interno e le sette di fortuna presenti, vivono circa 200 lavoratori stagionali extracomunitari.

In questo luogo simbolo della lotta al caporalato, continuano ad avere luogo le contrattazioni della mano d’opera, che vedono protagonisti i così detti caporali e i braccianti, a cui però si affianca un’altra figura, assente alla fase di reperimento ma importante rispetto al fenomeno del caporalato, ovvero quella del datore di lavoro, proprietario del fondo e dell’impresa agricola.

I militari, per poter accertare queste dinamiche e risalire a tutti i protagonisti del rapporto trilaterale hanno realizzato un’attività, durata giorni, di osservazione, controllo e pedinamento in abiti ed autovetture simulate proprio per non dare nell’occhio. Sotto il loro sguardo per ben tre giorni si è ripetuta la stessa scena.

Il caporale 21enne Conde, nonostante fosse privo di patente di guida, per ben tre giorni consecutivi ha prelevato con una vecchia Ford Escort, che può trasportare solo cinque persone, ben 10 lavoratori extracomunitari per condurli sul posto di lavoro. Gli stranieri,ammassati in condizioni assolutamente degradanti e disumane, sono stati trasportati in un terreno situato in agro di Sannicola, in località Santa Rosa, gestito e di proprietà del 55enne neretino. Al terzo giorno di appostamenti e pedinamenti è scattato il blitz.

I carabinieri di Nardò, coadiuvati dal personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), hanno controllato ed identificato 10 lavoratori ed hanno accertato non solo la presenza di ben 7 lavoratori a nero, ma soprattutto lo sfruttamento operato dal caporale guineano 21enne e dal datore di lavoro e gestore del fondo, incensurato.

Lo straniero è stato tratto in arresto in flagranza di reato per aver reclutato la manodopera per destinarla ad attività lavorativa approfittando dell’altrui stato di bisogno in condizioni di sfruttamento. Il neretino, invece, è stato denunciato in stato di libertà per l’impiego di manodopera mediante attività di intermediazione, in condizioni di sfruttamento e per la palese e reiterata violazione della normativa in materia di lavoro e di igiene. Entrambi sono indagati per il reato di caporalato.

Ma non è finita qui. I militari hanno messo in atto un provvedimento di sospensione della sua attività imprenditoriale agricola e hanno elevato sanzioni per un totale di 48mila 168 euro. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Lecce.