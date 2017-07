Report semestrale della Dia di Lecce: Scu silente e in fase di stallo in città, più attiva in provincia

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Da una parte la criminalità organizzata agente nel capoluogo salentino, che sembra attraversare “una fase di stallo” e appare “carente di uno stabile equilibrio”, segnata dall’attività di gruppi anonimi che però stanno mantenendo un basso profilo. Dall’altra i sodalizi criminali presenti nella provincia leccese, soprattutto nella zona del Basso Salento, che, soprattutto con vere e proprie esecuzioni mafiose, tentate e andate a segno, dimostra una sorta di riapertura alle rivalità e un ritorno, a tratti, al fervore di un tempo.

Questo è quanto si desume dall’analisi sulla Scu salentina contenuta nell’ultima relazione della Direzione investigativa antimafia di Lecce, relativa all’ultimo semestre 2016.

“Tali gruppi, specie nel capoluogo, sembrano aver in parte perso la forza di un tempo e ciò a causa, da un lato, della prolungata mancanza di un capo autorevole ed aggregante, capace di assumere il comando dei numerosi e scomposti sodalizi esistenti; dall’altro, delle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia che hanno fatto luce sulla fisionomia e sui nuovi assetti criminali” si legge nel report della Dia di Lecce, guidata dal vice questore aggiunto Carla Durante.

Nell’analisi dell’attività mafiosa degli ultimi mesi del 2016, mentre si sottolinea che nella città di Lecce sembra che la criminalità organizzata sia relativamente ferma e silente, non va nello stesso modo nel resto del Tacco. A differenza del capoluogo, infatti, “la situazione nella provincia presenta maggiori criticità anche per la presenza di giovani affiliati in rapida ascesa, propensi a ricorrere all’uso delle armi per regolare i conflitti, anche di natura interna ai gruppi” prosegue il rapporto.

Il riferimento è ai fatti di sangue avvenuti a Casarano tra ottobre e novembre 2016, mesi segnati dall’omicidio di Augustino Potenza, noto esponente della Scu, e dal tentato omicidio di Luigi Spennato, personaggio molto vicino al primo, ma anche all’agguato a colpi di pistola avvenuto nello stesso periodo a Copertino, nei confronti di un uomo ritenuto vicino al clan Tornese di Monteroni di Lecce.

A Surbo, dove all’inizio del 2016 si erano registrati dei segnali di ripresa delle attività criminali per la lotta alla conquista della piazza della droga, la Dia di Lecce è intervenuta arginando questa recrudescenza attraverso importanti provvedimenti di sequestro di beni mobili ed immobili nei confronti di soggetti della zona, pluripregiudicati per reati di armi e stupefacenti, per un valore totale di quasi due milioni di euro.

Ad infliggere un duro colpo al mercato della droga in Salento ci ha pensato anche la guardia di finanza con l’operazione “Oceano” nell’ambito della quale furono eseguite ordinanze di custodia cautelare a carico di 18 soggetti (sette italiani e undici albanesi) che avevano organizzato un vasto traffico di droga, trasportata dall’Albania e destinata principalmente nel Salento (Lecce, Brindisi e Taranto).

A capo dell’organizzazione, che aveva a disposizione anche diverse armi, vi erano due albanesi che si occupavano dell’approvvigionamento della droga in Albania, del trasporto via mare, dell’occultamento e del taglio della sostanza stupefacente, mentre gli italiani si adoperavano per individuare nel territorio salentino abitazioni da adibire a basi/rifugio per i consociati albanesi, per procurare utenze di telefonia “sicure”, per spacciare al dettaglio – versando i ricavi ai capi e promotori dell’associazione – nonché per “recuperare i crediti” anche facendo ricorso alla violenza.

Un’altra azione incisiva nei confronti della Scu è quella inflitta dall’operazione “Federico II” realizzata dalla Dia di Lecce, che ha proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare tra la province di Lecce, Prato e Sassari nei confronti di 21 soggetti, presunti componenti di un’associazione di tipo mafioso che aveva assunto una posizione di primo piano nella gestione e nel controllo del traffico di sostanze stupefacenti, dell’usura e delle estorsioni, anche attraverso l’imposizione dei servizi di guardiania e di vigilanza ai cantieri o agli esercizi commerciali.

Più nel dettaglio, i soggetti coinvolti appartenevano a due distinti gruppi criminali: uno facente capo ad un salentino, l’altro ad un albanese, attivo nell’importazione dall’Albania di ingenti quantitativi di eroina. La criminalità salentina, inoltre, si fa sentire anche fuori dai confini italiani.

Le risultanze investigative partecipate alla Dia dai collaterali esteri evidenziano, sul territorio tedesco, una presenza non radicata di soggetti collegati alla criminalità organizzata pugliese, che avrebbero favorito la latitanza di appartenenti al gruppo Pellegrino e di elementi del clan De Tommasi-Notaro, entrambi della provincia di Lecce. Le aree interessate, comunque marginalmente, dal fenomeno sono il Nord Reno – Westfalia, la Renania, Baden Wuttemberg, l’Assia e la Baviera.

Riguardo agli affari criminali prediletti dalla Scu Salentina, oltre ai tradizionali “campi” quali droga, estorsioni, usura, rapine furti, assalti a furgoni portavalori, la relazione della Dia sottolinea un crescente interesse anche verso la pubblica amministrazione. Significativo, al riguardo, è l’accesso disposto a luglio dal prefetto di Lecce nel Comune di Parabita, finalizzato a verificare eventuali condizionamenti della criminalità organizzata. Altri settori su cui potrebbe rivolgersi, con rinnovato vigore, l’interesse dei sodalizi pugliesi sono lo smaltimento illegale dei rifiuti e la gestione delle slot machine e delle scommesse on-line.