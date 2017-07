Minacce e molestie all’ex e ai suoi familiari, maltrattamenti tra le mura di casa. Due arresti

Share 0 Share 0 Share 0

MELISSANO – L’uno ha violato l’ordinanza di avvicinamento, continuando a perseguitare la sua ex e i suoi familiari. L’altro ha picchiato la compagna in presenza dei figli minori della coppia. L’arresto è scattato per entrambi al termine delle operazioni in materia di reati contro la violenza di genere portate a termine dai carabinieri della stazione di Melissano.

Nel primo caso i militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce nei confronti di un 26enne. Minacce, pedinamenti e aggressioni: il giovane stalker avrebbe trasformato così la vita della sua ex fidanzata, di 10 anni più piccola, e dei suoi familiari in un incubo ad occhi aperti. Non accettando la fine della loro relazione, il ragazzo ha preso a minacciarla, creandole uno stato di ansia e paura tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Nelle mire dello stalker sono finiti anche i familiari della sua ex, nello specifico la madre e il suo compagno. Tra i vari episodi vi è quello del 18 giugno scorso quando il giovane ha preso di mira la coppia seguendola dapprima in strada per tutta la serata e poi afferrando per il collo l’uomo e colpendolo con un casco da motociclista, ferendolo. Con la prima dettagliata denuncia presentata ai militari, è emerso un quadro inquietante che ha condotto all’emissione in data 19 luglio di un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime da parte del gip del Tribunale di Lecce. Questo però non ha minimamente fermato le molestie.

Neanche due giorni dopo, infatti, il 26enne ha seguito le vittime fino ad una spiaggia di Gallipoli, facendosi notare in atteggiamenti minacciosi ed invadenti. Il 22 luglio, inoltre, ha proseguito le sue azioni intimidatorie transitando innumerevoli volte con l’auto sotto casa della ex. Raccolti tutti i dettagli delle diverse violazioni alle prescrizioni imposte, i carabinieri hanno comunicato tutto all’autorità giudiziaria che, due giorni fa, ha emesso un nuovo provvedimento. Questa volta lo stalker è stato tratto in arresto e condotto nella sua abitazione ai domiciliari.

Sempre a due giorni fa risale l’arresto di un 29enne per maltrattamenti in famiglia. A chiedere l’intervento dei carabinieri è stata la vittima, compagna dell’arrestato, che, in stato di agitazione, durante la telefonata al 112 ha raccontato di essere stata picchiata dal convivente. Al loro arrivo nella sua abitazione, i militari hanno trovato la donna in lacrime ed in compagnia dei propri figli minorenni.

In casa c’era anche l’uomo, che è stato subito condotto in caserma, mentre la donna è stata affidata alle cure dei sanitari. Al termine della visita, alla malcapitata è stata riscontrato un trauma cranico ed ecchimosi multiple al dorso e alle gambe, frutto dell’aggressione verbale e fisica subita. I medici le hanno assegnato una prognosi di 15 giorni.

Il pm di turno, Donatina Buffelli, alla luce di quanto riscontrato dai militare, ha disposto l’arresto in flagranza del 29enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato condotto nel carcere di Lecce.