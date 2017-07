Pistola in pugno semina il panico nel supermercato: rapinatore via con il bottino

Share 0 Share 0 Share 0

LEQUILE (Lecce) – Casco in testa e pistola in pugno ha fatto irruzione nel supermercato a metà mattinata, per poi fuggire, in pochi secondi, con il bottino.

Bandito solitario in azione a Lequile, dove intorno alle 11 è andata in scena una rapina nel supermercato Sisa di via San Pietro in Lama. Un orario insolito, quello in cui il balordo è entrato in azione, ma che non ha compromesso la riuscita del suo piano criminale. Con il volto coperto dal casco e coperto di tutto punto, con felpa e jeans, ha fatto irruzione brandendo una pistola, ancora non è dato sapere se fosse vera.

Puntata l’arma contro un dipendente, si è fatto consegnare il denaro presente in cassa. Dopo aver arraffato il bottino, ancora in fase di quantificazione, ha raggiunto l’uscita e si è dileguato, pare a bordo di una Vespa. Dopo lo shock, il personale del supermercato ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lecce che hanno avviato ricerche ed indagini. Gli investigatori hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e hanno setacciato la zona alla ricerca di sistemi di videosorveglianza che possano essere utili a reperire indizi preziosi all’identificazione del rapinatore.

La rapina di questa mattina sembrerebbe avere molti punti in comune con quella andata a segno lo scorso sabato nel supermercato Dok di piazza Venturi a Copertino. Anche in quell’occasione ad entrare in azione è stato un balordo solitario, armato di pistola e con il casco in testa.

Sotto la minaccia dell’arma il rapinatore si è fatto consegnare l’incasso di circa mille euro per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Le indagini relative all’accaduto sono nelle mani dei carabinieri della compagnia di Gallipoli.