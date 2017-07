Al via “I teatri della Cupa”: spettacoli e incontri all’insegna dell’arte. Si parte da Novoli

Share 0 Share 0 Share 0

NOVOLI/CAMPI SALENTINA (Lecce) – Roberto Latini, Licia Lanera, Gianluigi Gherzi, Mariano Dammacco, Silvia Gribaudi, Claudia Marsicano, Antonello Taurino, Fabrizio Pugliese, Meridiani Perduti, Los Filonautas, Roberto Anglisani, Daniele Timpano. Questi sono solo alcuni degli ospiti della terza edizione de “I teatri della Cupa. Festival del teatro e delle arti nella Valle della Cupa” che andrà in scena da giovedì 27 luglio a martedì 1 agosto tra Novoli e Campi Salentina.

Ben quindici spettacoli tre assemblee sulla parola curate da Mauro Marino e (fuori programma, dal 7 al 9 agosto) un Corso esponenziale in clownerie e arti circensi di Miloud Oukili. Su palchi più o meno “tradizionali” (con prezzi popolari e accessibili) e in piazza (con spettacoli gratuiti) si alterneranno alcune tra le principali compagnie italiane e pugliesi di teatro e teatro danza con una particolare attenzione agli spettacoli che, nel corso degli ultimi mesi, hanno entusiasmato la critica e il pubblico, già in programmazione nei più importanti e prestigiosi festival nazionali (Santarcangelo, Inequilibrio, Primavera dei teatri) e presentati nel Salento in prima regionale.

Un festival per tutti che accompagnerà i più giovani a scoprire mondi e magie e che infonderà nei più grandi lo stupore per le tante possibilità che il teatro e l’arte ci possono ancora regalare. Il festival – nato dalla residenza artistica delle due compagnie Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro all’interno del Teatro Comunale di Novoli – è realizzato con il sostegno di Mibact, Regione Puglia – Assessorato all’Industria turistica e culturale, Teatro Pubblico Pugliese, Comuni di Campi salentina e Novoli in collaborazione con Unione dei Comuni del Nord Salento e Gal Valle della Cupa.

Il festival prenderà il via giovedì 27 luglio da Novoli. Dalle 20.30 nell’Atrio del Palazzo Baronale, la compagnia Principio Attivo Teatro proporrà “A cosa serve la poesia – canti per la vita quotidiana” di e con Gianluigi Gherzi e Giuseppe Semeraro. Uno spettacolo che interroga la nostra vita quotidiana, la nostra forza nell’essere presenti al presente. Due voci, due attori poeti rispondono a una domanda: “A cosa serve la poesia?”. Cercano una poesia che serva la vita di ogni giorno, per sanare le ferite e aprire lo sguardo.

Dalle 21.30 in Piazza Regina Margherita (ingresso gratuito) la Compagnia Eleina D con Coesistenza, spettacolo di danza aerea contemporanea, con le coreografie di Vito Leone Cassano. Un lavoro sul rapporto tra uomo e natura, tra il corpo umano e ciò che lo circonda. Da sempre l’uomo e la natura convivono e coesistono in un rapporto di armonia ma anche in disequilibrio. La ricerca alla base del lavoro coreografico mira a sintetizzare queste due componenti fondendo danza par terre e aerea.

Dalle 22.15 ultimo appuntamento della giornata d’apertura con Cantico dei Cantici. Lo spettacolo di Fortebraccio Teatro (in prima regionale) vede in scena l’attore, autore e regista Roberto Latini (Premio Sipario 2011, Premio Ubu miglior attore 2014, Premio della critica 2015) che torna nel Salento dopo molti anni di assenza. Il Cantico dei Cantici è uno dei testi più antichi di tutte le letterature. Pervaso di dolcezza e accudimento, di profumi e immaginazioni, è uno dei più importanti, forse uno dei più misteriosi; un inno alla bellezza, insieme timida e reclamante, un bolero tra ascolto e relazione, astrazioni e concretezza, un balsamo per corpo e spirito. “Non ho tradotto alla lettera le parole, sebbene abbia cercato di rimanervi il più fedele possibile. Ho tradotto alla lettera la sensazione, il sentimento, che mi ha da sempre procurato leggere queste pagine”, sottolinea Latini.