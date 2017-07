Lecce, ecco Valeri: “Maglia importante, darò il meglio di me stesso”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Emanuele Valeri è uno dei volti nuovi del Lecce che sta preparando la stagione nel ritiro di Lorica.

Queste le dichiarazioni del 18enne arrivato dal Rieti. “Sono felicissimo per il mio trasferimento in maglia giallorossa – dice -. E’ una maglia molto importante. Darò il meglio di me stesso per ricambiare la fiducia della società che ha puntato su di me. Mi sto trovando bene con i miei nuovi compagni, sono dei bravi ragazzi ed i più esperti aiutano noi che siamo giovani. Assieme al mister ci dispensano consigli, intervenendo sugli errori che commettiamo. Nello scorso anno con il Rieti ho totalizzato più di 30 presenze in campionato realizzando 3 reti.

“Come caratteristiche sono un terzino sinistro che fa della corsa e della resistenza il suo punto di forza – dice -. Mi piace spingere, arrivare sul fondo e crossare, tant’è che con il Rieti ho fornito più di 10 assist ai miei compagni, giocando come quinto in un 3-5-2. Sono un classe ’98, ho tanto da imparare e migliorare e cercherò di farlo sfruttando i consigli del mister e dei miei nuovi compagni. Nel settore giovanile ho giocato sempre in una linea a quattro, sia nei miei primi 4 anni con la Lazio e poi nell’Urbe Tevere e poi nell’Atletico Vescovio.”