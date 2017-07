Cade dalla bicicletta e sbatte la testa contro l’asfalto: 15enne ricoverato d’urgenza al “Fazzi”

Share 0 Share 0 Share 0

NEVIANO (Lecce) – Un pomeriggio trascorso in giro per le strade del paese in sella alla sua bici. Chissà quante volte le avrà percorse, magari in compagnia degli amici, e chissà quante volte sarà caduto da quella bici sbucciandosi. Non è andata così, però, la sua ultima avventura in mountain bike: prima la caduta, poi la botta alla testa e il ricovero d’urgenza.

Si trova ancora in un letto dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, il 15enne protagonista di un drammatico incidente avvenuto sabato scorso a Neviano intorno alle 18 lungo via Graziani. L’adolescente stava pedalando lungo la strada in discesa, al termine della quale ci sono diverse buche e l’asfalto è dissestato.

Ci sarebbero anche queste motivazioni dietro la perdita di equilibrio del ragazzo, che d’un tratto, è caduto rovinosamente sull’asfalto rimanendo per terra accanto alla sua bici. Subito soccorso da alcuni testimoni, il 15enne è stato poi condotto d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in ambulanza.

Ricoverato subito nel reparto di Rianimazione del nosocomio, il giovane è stato tenuto sotto stretta osservazione dei medici che hanno riservato la sua prognosi. Nella giornata di ieri il trasferimento nel reparto di Neurochirurgia, ma la prognosi resta uguale. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Neviano che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per stabilire eventuali responsabilità nel sinistro.