L’oroscopo per la settimana dal 23 al 29 luglio 2017

ARIETE (21 marzo – 4 aprile): i vostri progressi potrebbero essere rallentati, questa settimana, da una serie di sentimenti contrastanti che vi rendono esitanti. (5 – 19 aprile): malgrado i vostri notevoli sforzi, molte delle cose che farete questa settimana saranno considerate dei nobili fallimenti.

TORO (20 aprile – 5 maggio): siete pronti ad obbedire agli ordini? Nella posizione in cui vi troverete questa settimana non avrete altra scelta che fare esattamente quello che vi viene detto. (6 – 20 maggio): le tattiche e le lusinghe non sono servite a nulla: è il momento di mettere molto bene in chiaro quello che desiderate.

GEMELLI (21 maggio – 6 giugno): movimenterete la scena, questa settimana, procurandovi la gratitudine di tutte quelle persone che si stavano decisamente annoiando. (7 – 20 giugno): non sarà una passeggiata ma, alla fine della settimana, avrete realizzato qualcosa che sognavate da tempo.

CANCRO (21 giugno – 7 luglio): la sfida che si sta materializzando davanti ai vostri occhi si dimostrerà sicuramente stimolante. Ci saranno, però, parecchie difficoltà da affrontare. (8 – 22 luglio): smettetela di rimpiangere i vecchi tempi: nel caso non ve ne siate ancora accorti, il presente vi offre molto di più.

LEONE (23 luglio – 7 agosto): questa settimana avrete modo di riflettere sulle situazioni in cui siete stati coinvolti in passato e ad attribuire a ciascuna di esse il suo giusto valore. (8 – 22 agosto): è arrivato il momento di mettere da parte tutti i vostri timori e agire con fiducia e ottimismo: ciò che farete questa settimana è destinato a durare nel tempo.

VERGINE (23 agosto – 7 settembre): siete restii a farvi contagiare da certe nuove mode ma gli eventi della settimana potrebbero indurvi a cambiare opinione al riguardo. (8 – 22 settembre): avrete notizie da una persona che non è stata molto coinvolta nelle vostre vicende ma che vorrebbe poter contare di più.

BILANCIA (23 settembre – 7 ottobre): riuscirete ad aiutare i progressi di una persona a voi vicina ma fate attenzione a non sacrificare per questo un obiettivo che vi sta molto a cuore. (8 – 22 ottobre): siete sicuri che qualcuno sia perfettamente in grado di portare a termine da solo un certo progetto; questo però non significa che dobbiate lavarvene del tutto le mani.

SCORPIONE (23 ottobre – 7 novembre): avrete un’opportunità per mettere a tacere i vostri critici, questa settimana, ma attenzione a non strafare. Rischiate di sfinirvi. (8 – 21 novembre): non impegnatevi in un’impresa al punto di dimenticare che il vostro intento iniziale era quello di divertirvi: prendete le cose meno di petto.

SAGITTARIO (22 novembre – 7 dicembre): osservando il modo in cui reagirete ad un evento inaspettato gli altri potranno avere una preziosa lezione su quello che non si deve assolutamente fare in questi casi. (8 – 21 dicembre): la grandi adunate non fanno per voi, questa settimana: nel lavoro come nella vita privata preferirete avere voi stessi come unica compagnia.

CAPRICORNO (22 dicembre – 6 gennaio): dimostrerete di saper fare quello che vi si richiede e anche di più, questa settimana: gli altri non potranno che ammirarvi. (7 – 19 gennaio): cercate di mostrare un pò più di sensibilità nell’affrontare una certa situazione: gli altri ve ne saranno grati.

ACQUARIO (20 gennaio – 3 febbraio): tutti erano stati avvertiti per tempo delle vostre intenzioni: nessuno, perciò, potrà lamentarsi se questa settimana deciderete di mettere in pratica i vostri propositi. (4 – 18 febbraio): sarebbe ora di investire il vostro tempo e le vostre energie in quelle imprese che accrescono la vostre autostima e vi danno maggiori garanzie di guadagno.

PESCI (19 febbraio – 5 marzo): saprete fare in modo che tutto funzioni alla perfezione: il successo sarà garantito per ogni vostra iniziativa. (6 – 20 marzo): avrete di che essere fieri di voi stessi, questa settimana: riuscirete, infatti, a fare in modo impeccabile e tempestivo tutto quello che vi verrà richiesto.