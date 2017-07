L’uno ruba motozappa poi la restituisce ben oliata, l’altro sottrae un cellulare e se ne disfa: denunciati

Share 0 Share 0 Share 0

TRICASE/MIGGIANO (Lecce) – Ladri di cellulari e motozappe. Ad intercettarli nei giorni scorsi sono stati i carabinieri della stazione di Tricase che, dopo la denuncia delle vittime ed in seguito a meticolose indagini, li hanno denunciati a piede libero.

Il primo furto è accaduto proprio a Tricase, dove il malfattore ha atteso l’alba dello scorso mercoledì per intrufolarsi in un’abitazione ed impossessarsi della motozappa del proprietario. Appena scoperto il furto la vittima ha allertato i militari che, dopo aver raccolto la sua denuncia, hanno dato il via alle indagini. Particolarmente preziose per l’identificazione del responsabile si sono rivelate le testimonianze di alcuni residenti della zona.

L’uomo, il 52enne M.P. già noto alle forze dell’ordine, già nei giorni precedenti al furto, era stato visto aggirarsi nella zona di Tricase Porto. Quando gli uomini dell’Arma lo hanno rintracciato e contattato, l’uomo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Così si è presentato in caserma con la motozappa al seguito, per restituirla.

La vittima del furto ne è rientrata in possesso con soddisfazione, non solo perché gli è stata restituita ma anche per come l’ha ritrovata. M.P., prima di essere scoperto, aveva infatti provveduto ad oliare meticolosamente gli ingranaggi dell’attrezzo agricolo poco sapendo che così creato vantaggio e soddisfazione per la vittima ritornata in possesso di un bene in condizioni migliori di quelle in cui si trovava precedentemente. Il 52enne, al termine degli accertamenti, è stato comunque denunciato.

Ha provato a disfarsi di quanto rubato per sfuggire ai guai, invece, D.S.D, 44enne di Miggiano ben noto ai carabinieri di Tricase. Il tentativo, però, non gli è riuscito e anche per lui è scattata la denuncia. L’uomo è stato incastrato da alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona in cui ha compiuto il furto.

Mentre era intento ad effettuare volantinaggio per conto di una ditta, il 44enne ha adocchiato un cellulare, del valore di 270 euro circa, lasciato incustodito dal proprietario all’interno di un furgone rimasto con i finestrini aperti per via del caldo. Dato che l’occasione fa l’uomo ladro, D.S.D. non ci ha pensato due volte e se n’è impossessato, poco sapendo di essere immortalato da un occhio elettronico.

Quando la vittima ha allertato i carabinieri, questi sono intervenuti sul posto e hanno subito acquisito le immagini registrate dalla telecamera identificando subito il responsabile. Quest’ultimo, avuto probabilmente sentore che qualcosa non fosse andata per il verso giusto, si è disfatto del cellulare. Ma non è bastato a metterlo in salvo dalla denuncia per furto aggravato.

Il proprietario della ditta per cui lavora il 44enne, messo al corrente dell’accaduto, ha deciso molto altruisticamente di riparare al danno prodotto dal proprio dipendente contattando la vittima del furto e risarcendola del valore economico del telefono. Sono comunque in corso indagini specifiche per chiarire eventuali ulteriori responsabilità sia di M.P. che di D.S.D. in ordine ad altri furti commessi nell’area di Tricase.