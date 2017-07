Colpi di fucile sul lungomare pieno di gente. Inseguito tenta di disfarsi dell’arma: in arresto 42enne

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Forse per “gioco” o per “mostrare” la sua arma, ha esploso dei colpi sul lungomare mettendo a rischio l’incolumità dei tanti presenti e passanti che in questo periodo dell’anno affollano la Città Bella.

Se ne andava a spasso con un fucile Stefano Della Rocca, 42enne di Gallipoli ben noto alle forze dell’ordine per vari precedenti tra cui quello del tentato omicidio di un pescatore. A stringergli ancora una volta le manette sono stati gli agenti del commissariato locale, dopo un lungo inseguimento ed il tentativo del fuggitivo di disfarsi dell’arma, illecitamente detenuta.

Tutto ha avuto inizio poco dopo mezzanotte quando alcuni ragazzi si sono avvicinati ad una volante di passaggio dal lungomare Galilei per raccontare di aver udito di colpi d’arma da fuoco provenienti dalla zona retrostante alcune roulotte di panini. Quando gli agenti sono andati a controllare hanno trovato Della Rocca seduto ad un tavolino a bere una birra, ma di armi neanche l’ombra, così come di eventuali resti di cartucce esplose.

Insospettiti, però, gli agenti sono rimasti a presidiare la zona passando di frequente anche per verificare i movimenti del 42enne. Poco dopo hanno incrociato Della Rocca a bordo della sua Fiat Panda e, determinati a sottoporlo ad ulteriore controllo, si sono posti al suo inseguimento.

Percorrendo prima via Udine e poi via Della Provvidenza, l’auto ha imboccato controsenso via Arene, ma giunta all’incrocio con via Della Provvidenza, gli agenti hanno deciso di intimargli l’alt. Un segnale a cui Della Rocca, invece di fermarsi, ha risposto schiacciando l’acceleratore imboccando a tutta velocità via Brindisi. Ne è nato subito un inseguimento: la volante ha tallonato la Panda senza mai perderla di vista, a distanza ravvicinata.

Giunto all’altezza del cavalcavia di via Ghandi, il 42enne ha gettato dal finestrino anteriore destro della sua auto una sacca di colore scuro per poi proseguire la corsa in direzione di Lido San Giovanni. Un’azione, questa, che non è passata inosservata agli agenti, tant’è che rapidamente hanno recuperato il borsone e hanno proseguito l’inseguimento.

Nel frattempo hanno potuto constatare che si trattasse di uno zaino a spalla di colore nero con cerniere di marca “Puma” all’interno del quale vi era un fucile a due canne mozzate, con matricola abrasa di marca Bernardelli calibro 16 e tre cartucce di colore verde dello stesso calibro.

Il rocambolesco tallonamento è terminato poco dopo proprio all’altezza di Lido San Giovanni, dove Della Rocca è stato fermato e per poi essere condotto in commissariato dalla pattuglia, dopo aver constatato che in auto e addosso non avesse altre armi. Nel frattempo gli agenti sono tornati al luogo da cui è partito tutto, la zona retrostante al fast-food ambulante, per un sopralluogo più approfondito. E così dall’interno di un bidone della raccolta di rifiuti sono spuntate due cartucce calibro 16 già esplose di colore verde simili a quelle custodite all’interno dello zaino sequestrato al 42enne.

Al termine degli accertamenti Della Rocca è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di arma clandestina ed esplosione in luogo pubblico di colpi d’arma da fuoco. Inoltre gli sono state contestate delle violazioni al codice della strada per guida senza patente, perché è risultata sospesa con decreto del prefetto di Lecce, e per non essersi fermato all’alt intimatogli dagli agenti.