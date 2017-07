Volley, ecco il regista per l’Olimpia Galatina: arriva Riccardo Muccione

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA (Lecce) – Il primo colpo era nell’aria da qualche giorno, ma si è concretizzato solo nella tarda serata di ieri nquando la direzione sportiva della società ha ricevuto la piena disponibilità dell’atleta sardo a far parte dell’Olimpia Galatina.

Il primo tassello per una diagonale di spessore che sta per concretizzarsi nel sestetto della società galatinese è il palleggiatore Riccardo Muccione, sardo di Cagliari.

Nato il 17 aprile del 1993, Muccione dopo aver praticato tennis e karate, si è avvicinato al volley a 11 anni seguendo tutta la trafila delle tappe giovanili accanto al fratello Nicola, nel Cagliari Volley prima e successivamente nella Pallavolo Cagliari in serie C nel 2010/2011 e in B1 , come secondo di Meriggioli nel 2011/2012.

Spicca il salto fuori dalle mura di casa nel 2012/2013 giocando per il Sarroch in B1, poi è ad Olbia in B1 nel 2013/2014, quindi un anno ad Oristano , nuovamente a Sarroch nel 2015/2016 e chiude l’anno sportivo 2016/2017 in B1 nelle file del Sant’Antioco.

La società del presidente Santoro si è assicurata le prestazioni di questo giovane e promettente atleta, forte della volontà dello stesso di esprimersi fuori dall’isola ,in contesti sportivi e sociali più appaganti, rinunciando a confermarsi a Sant’Antioco per essere alla corte di mister Stomeo ,il cui placet è stato determinante.

“Sono contento che l’OLIMPIA SBV GALATINA abbia puntato su di me, dichiara Muccione,: gli sforzi e l’impegno profusi in questi anni mi stanno ripagando di tanti sacrifici . Darò il massimo per non deludere chi ha creduto in me e sono pronto a nuove sfide e nuove esperienze. Questo è il primo anno che abbandono la Sardegna ed era un mio obiettivo confrontarmi in continente nella certezza che questa avventura mi formerà come uomo ed atleta”.