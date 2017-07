Salvemini incontra dipendenti Lupiae e ribadisce: “No a casacche politiche”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha incontrato i lavoratori della Lupiae servizi.

Nel centro sociale di Via Roma, ieri, alla presenza del management, si sono radunati i dipendenti della partecipata, di cui il Comune di Lecce è socio unico.

“Se negli anni qualcuno di voi ha indossato casacche politiche, sentendosi dipendente di una maggioranza, lo invito a dismetterle e a riporle in un cassetto. Se qualcuno oggi è tentato di indossare la casacca della nuova maggioranza, è invitato a fare lo stesso”, ha subito dichiarato Salvemini incontrando i lavoratori e ribadendo loro quanto già detto agli altri dipendenti e ai dirigenti.

Nei giorni scorsi si è proceduto all’approvazione del bilancio 2016 di Lupiae, che si è chiuso con un utile di circa 19mila euro, in positivo per il terzo anno consecutivo.

“Questo è esito dello sforzo che come dipendenti avete sottoscritto per la riduzione delle ore e dello stipendio – ha aggiunto il primo cittadino – l’accordo è stato di fatto confermato per il 2018 ed è in discussione per il 2019. In una azienda come la Lupiae i costi del personale sono una variabile strategica. La città di Lecce è in condizioni di poter garantire a voi un posto di lavoro fino a quando questo accordo verrà considerato sostenibile”.

Salvemini ha spiegato come, fatta una verifica sui conti, non è infatti più possibile aumentare i corrispettivi delle convezioni per i servizi in essere.

La società continuerebbe, inoltre, a soffrire problemi di liquidità. Ci sarebbero, in altre parole, “difficoltà a garantire mensilmente le risorse per poter pagare tutti gli stipendi”.

A tal proposito “c’è l’urgenza di monetizzare il terreno di via Lodi che, con una operazione contabile discutibile, consentì in passato alla società di non fallire. La società allora non aveva bisogno di conferimenti in natura ma in denaro. Riuscire a monetizzare quel terreno sarebbe oggi una grande boccata d’ossigeno e naturalmente l’amministrazione è attenta nell’accompagnare questo percorso non facile”, ha sottolineato Salvemini.

Oggi l’obiettivo è quello di “portare la Lupiae in un porto sicuro e poi ragionare per tappe successive”, ha proseguito.

“Prima di attingere a risorse esterne dobbiamo sempre verificare e trovare nella società la disponibilità a ricoprire quei profili e quelle mansioni. Abbiamo la consapevolezza di doverci tenere per mano, di condividere un obiettivo che ci riguarda tutti. Dobbiamo dismettere, se mai ve ne fossero, preoccupazioni individuali ed egoismi professionali e capire che il destino degli uni è legato a quello degli altri”, la sollecitazione espressa, poi, dal sindaco con riferimento a polemiche verificatesi durante la campagna elettorale.

“La società ora ha la possibilità di poter acquisire convenzioni esterne nel limite del 20 per cento e anche qui dobbiamo sforzarci di valorizzare per intero le risorse interne all’azienda. Dalla consapevolezza che esprimeremo dipenderà molto di quello che accadrà nei prossimi anni”, ha puntualizzato Salvemini,che ha manifestato la voglia di espletare ogni sforzo affinché la partecipata “mantenga per intero la sua forza lavoro, le convenzioni in essere, magari rivedendone e riprogrammandone qualcuna, avendo l’obiettivo di farvi lavorare tutti, lavorare meglio, creare maggiori gratificazioni”.

“Sono stato più volte accusato di essere avversario della Lupiae, oggi sono qui a dirvi di considerarmi un amministratore pubblico impegnato a fare gli interessi della città e quindi anche i vostri interessi”, ha concluso.