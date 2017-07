“Opera tua”, il progetto di Coop Alleanza 3.0 per sostenere arte ed enogastronomia

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – In Italia non sono poche le cooperative sociali che stanno raccogliendo un gran numero di adesioni e consenso tra i consumatori dello Stivale. Fra le principali, spicca indubbiamente Coop Alleanza 3.0 che, a ragion veduta, può essere considerata la più grande cooperativa di consumatori in Italia, con diversi supermercati in tutto il territorio. Il segreto di questa formula, che negli anni si è dimostrata capace di attrarre sempre più persone, è basato sull’attenzione ai bisogni del cittadino. Infatti, essere socio Coop riserva numerosi vantaggi: offerte e promozioni convenienti, raccolta punti, convenzioni e altri servizi di vario genere, il tutto a fronte del versamento di una piccola quota societaria.

Arte: Coop lancia il progetto “Opera tua”

La cooperativa Coop Alleanza 3.0 è nota per lanciare nuovi progetti sempre più interessanti e all’avanguardia. Il più recente è “Opera tua”: un progetto, presentato al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, che mira a preservare il patrimonio artistico dell’Italia, investendo nella ristrutturazione di opere artistiche in varie città tra cui anche Lecce. Tale investimento non è certo di poco conto, considerando che il fondo previsto per i contributi artistici conta ben 100.000 euro. Non ci sono neanche dei limiti d’impiego, giacché il fondo contribuirà al restauro di tele, statue e reperti archeologici. La scelta di quale opera d’arte usufruirà di tali fondi sarà presa previa votazione e saranno proprio i soci Coop a votare. Successivamente, la proposta vincente verrà premiata con una parte dei finanziamenti Coop. Per partecipare alle votazioni basta accedere alla propria area personale sul sito di Coop Alleanza 3.0 e scegliere la causa artistica alla quale si vuole contribuire.

Non solo arte: Coop e “Sapori, si parte!”

Coop non si concentrerà solo sul valore culturale e artistico delle opere da ristrutturare, ma anche sull’enogastronomia, uno dei principali settori che traina il turismo in Italia. Parliamo di “Sapori, si parte!”, un’altra iniziativa promossa da Coop partita in contemporanea a “Opera tua”: un vero e proprio tour enogastronomico che vedrà i punti vendita Coop arricchirsi, ogni tre settimane, di pietanze di una specifica regione italiana. Questo permetterà ai consumatori di accedere a una vasta gamma di prodotti tipici, semplicemente recandosi in uno dei punti Ipercoop della propria città. Questo vasto assortimento includerà specialità di ogni sorta: dai formaggi ai vini, passando per i salumi e per i dolci. A rotazione, dunque, sarà possibile passare dai salumi marchigiani fino ad arrivare ai cannoli siciliani.